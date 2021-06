Candela Ferro: su ABC de belleza playera La periodista y presentadora de televisión argentina nos cuenta cómo afronta el verano (y la playa) en compañía de su preciosa hija, Oleta Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ser mamá y presentadora de televisión ha sido un reto para Candela Ferro. A la también periodista argentina le cambió la vida con la llegada a su vida, hace cuatro años, de su hija Oleta, con el actor mexicano Khotan Fernández. Siendo la playa uno de sus lugares favoritos, Candela nos cuenta que tiene rituales bien específicos. "Cuando llega el verano me encanta disfrutar de la playa en Miami. La hora perfecta para mí es de 5 a 8 p.m., cuando el sol no quema tanto y Oleta puede jugar libre y sin presiones", afirma Candela, quien es estos momentos está preproduciendo un programa de entrevistas que por primera vez es un proyecto ideado y curado por ella para la televisión en español. Y estos rituales playeros de Candela y Oleta no sólo consisten en tomar el sol y bañarse en el océano. Para ella estas escapadas representan un tiempo de bonding con su hija, de manera divertida y saludable. "Armamos picnic con frutas, jugos y sándwiches de miga. Yo aprovecho para hacer largas caminatas y un poco de meditación para cuidar no solo el cuerpo sino también la mente. Cinco minutos de respiración consiente cambia el humor y la energía de cualquier mamá de un toddler". Candela Ferro y su hija Oleta en la playa Candela Ferro y su hija Oleta en la playa. | Credit: Foto cortesía de Candela Ferro Y, ¿cuáles son los indispensables para las escapadas playeras de esta mamá fashionista?. "Sin duda un set de baldes y palas para armar castillos en la arena. Pelotas de goma o plástico y música. Protector solar para mi y para Oleta . Me gusta usar el Aveeno Protect + Hydrate Body Sunscreen 60 porque humecta y protege. Para Oleta, el Aveeno Kids Continuous Protection 50, que viene en barra y es más fácil que los niños quieran usarlo". Candela Ferro y su hija Oleta en Miami Beach Candela Ferro y su hija Oleta en Miami Beach | Credit: Cortesía de Candela Ferro Para el cabello Candela tiene también sus recomendaciones. "Cuando salimos de la casa me pongo una crema nutritiva hidratante para que el cabello no sufra al estar expuesto por mucho rato al sol y el salitre. Las hay muy buenas de Tresemmé y Kèrastase. Para peinarme cuando salgo del mar uso el Serum Radiance de Rocco Donna Professional". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En lo que a looks se refiere, Candela prefiere prendas que la hagan lucir chic pero que al mismo tiempo la protejan de los elementos. "Me gustan los caftanes, los sombreros de ala ancha, los turbantes, y estoy obsesionada con los trajes de baño enteros desde que soy mamá", dice. "Las sandalias Teva vienen con nuevos modelos bien coloridos que son un must para la playa y las tardes de bicicleta, o las caminas a orillas del océano". LA LISTA DE INDISPENSABLES Aveeno Protect + Hydrate Sunscreen. $12.19. Target.com Aveeno Protect + Hydrate Sunscreen. $12.19. Target.com | Credit: Cortesía Target Protect + Hydrate Sunscreen, de Aveeno. $12.19. target.com RADIANCE HAIR SERUM $39. Rocco Donna RADIANCE HAIR SERUM $39. Rocco Donna | Credit: RADIANCE HAIR SERUM $39. Rocco Donna Radiance Hair Serum, de Rocco Donna. $39.00. RoccoDonna.com FLATFORM UNIVERSAL RAINBOW PRIDE $70. Teva.com FLATFORM UNIVERSAL RAINBOW PRIDE $70. Teva.com | Credit: Courtesy Teva.com Flatform Universal Rainbow Pride, de Teva. $70.00. Teva.com

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Candela Ferro: su ABC de belleza playera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.