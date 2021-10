Estas camisetas con "Mucho mucho amor", el lema de Walter Mercado, están cautivando corazones "Mucho, mucho amor", la famosa frase del icónico astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, ahora adorna camisetas. ¿Dónde puedes comprarlas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Walter Mercado Attends The Opening Of Mucho, Mucho Amor: 50 Years of Walter Mercado Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Unas llamativas camisetas con el mensaje "Mucho mucho amor" —la icónica frase con que el astrólogo puertorriqueño Walter Mercado despedía sus segmentos en televisión— están arrasando. "Sí, somos parte de este proyecto", dijo en exclusiva a People en Español la astróloga Ivonne Benet, sobrina de Walter Mercado. "Esta era la frase que Walter siempre decía al final de cada programa y es muy especial, sobre todo en estos momentos en que tanta falta hace el amor en el mundo". Mercado falleció el 2 de noviembre del 2019, pero su legado de amor sigue vivo. Las camisetas están a la venta en las tiendas Old Navy — como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana— y fueron diseñadas por Mad Engine, una compañía en California. Las sobrinas del astrólogo apoyaron esta iniciativa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN mucho-mucho-amor-walter-mercado Credit: Cortesía Ayudar al prójimo era su misión. "He ayudado a los niños con cáncer en México, he fundado un orfelinato en Brasil porque ahí parecen muchos niños tirados en la puerta. Mi labor ha sido siempre en la sombra, hacer el bien por alguien, actos de caridad que no se hacen para show o para televisión", dijo Mercado a People en Español. "Lo hago porque me satisface enormemente". mucho-mucho-amor-walter-mercado Credit: Cortesía El documental de Netflix Mucho, Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado también celebra la vida y legado del astrólogo puertorriqueño.

