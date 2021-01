Close

Camilo y Evaluna presumen de ropa cara en pareja con su divertido estilo ¡y te retan a bailar! El joven matrimonio de cantantes vuelven a utilizar las redes para retar a sus seguidores a probar la coreografía del nuevo tema del colombiano. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Yo no soy esa persona. Y ahora quieres que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada, pero de eso no tengo nada". Así dice parte del estribillo de la nueva canción de Camilo Ropa cara, cuyo baile ya ha vuelto viral gracias a la demostración con su esposa Evaluna Montaner, en redes sociales. Y aunque es cierto que el cantante colombiano no presume marcas de ropa cara, sí tiene un estilo bien personal, empezando por su corte de pelo, con un voluminoso tupé, y su particular bigote peinado con las puntas hacia arriba. Característicos de sus atuendos son también sus collares, que lleva siempre superpuestos de diferentes larguras en colores plateados, a juego con los muchos anillos que luce en casi todos sus dedos. Sin olvidarnos de las uñas, decordas con unos puntos negros que tienen un significado muy profundo, según confesó el propio Camilo en su cuenta de Instagram. "Amo lo poética y significativa que es la imagen de Dios creándonos desde la materia más simple y sucia de todas... el barro, el polvo... [...] Los puntitos me hacen acordarme todo el tiempo de la imagen simbólica de Dios con las manos sucias de barro dándome vida. Es un recordatorio diario de qué es lo que me mantiene verdaderamente vivo". Respecto a su ropa, no sabemos si es cara o no, pero suele apostar por camisas y camisetas amplias, pantalones holgados, muchos de tiro alto, combinando comodidad y un estilo moderno un tanto bohemio. Incluso en las galas y eventos especiales, si no usa un traje negro opta por este color, pero con prendas especiales, como el modelo bicolor que utilizó en los Latin Grammy 2020. Image zoom Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Sobre de dónde saca muchos de sus originales conjuntos y accesorios, nos sorprendió conocer que no se trata de una exclusiva tienda alternativa, o mercadillos de segunda mano, sino ¡del clóset de su suegra! "Lo saqué del clóset de mi suegra [el collar] y este pantalón también. No compro ropa como hace seis meses [...] se lo pone ella y yo se lo quito", comentó durante una entrevista en el programa español La resistencia el pasado diciembre. "Te lo prometo. Cada que voy a algún lugar la llamo a ella y le digo '¿qué me pongo?". Además de su estilo desenfadado, el cantante nos tiene acostumbrados a divertidos videos que protagoniza junto a su esposa, la también cantante Evaluna Montaner, y también con amistades como Paula Macher, Morelli y su cuñado Mau Montaner, con los que aparece bailando y creando pegajosas coreografías de sus temas para animar a sus seguidores a recrearlos y subirlos a sus redes. Por su parte, Evaluna, hija pequeña del cantante Montaner y hermana de Mau y Ricky, también dedicados a la música, suele aparecer con ropa cómoda como pantalones de mezclilla rasgados, sudaderas y tops cortos de aire deportivo. Como el que luce en el video de Ropa cara con un pantalón con estampado tie dye. En otras ocasiones la hemos visto con prendas más roqueras, como gabardinas o cazadoras de cuero negro y botas de inspiración militar. La también cantante, quien recientemente lanzó el tema Amén con su papá, sus hermanos y su esposo, suele llevar el cabello largo y suelto o semirrecogido. Largos mechones en color café con las puntas en tonos más claros. Y sabe sacar partido a su silueta menuda y sus ojos castaños con maquillajes que centran la atención en su mirada, siempre con un acabado muy natural y fresco. Los fanáticos de la pareja han podido vivir su historia de amor a través de las canciones de Camilo. Desde Medialuna en los primeros meses de su noviazgo, a Vida de rico cuando compraron su casa juntos una vez casados, pasando por Por primera vez y Favorito, el cantante colombiano se ha inspirado en sus sentimientos y vivencias con su amada esposa para componer sus éxitos y triunfar en la música desde que ganó el concurso Factor X de su país en 2007. Solo nos queda esperar el próximo tema de los cantantes, sus divertidas coreografías y nuevos atuendos originales como ellos. ¡Mientras iremos ensayando nuestro baile de Ropa cara!

