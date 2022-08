Camila Sodi deja a todos boquiabiertos al posar con un sexy traje de baño La actriz, quien tiene dos hijos, goza de una figura envidiable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien siempre ha sido muy celosa con su vida privada, en especial cuando se trata de los hijos que tuvo con el también actor Diego Luna, Camila Sodi nos mantiene al tanto de sus proyectos, actividades y vacaciones mediante sus redes sociales. En ella no solo comparte adelantos de su trabajo como actriz, como su nueva película Enfermo Amor o su más reciente campaña con Pantene, sino también algunos momentos especiales y esas escapadas que hace con sus amigas o familia. De hecho, en este momento, la actriz se encuentra disfrutando de unas mágicas vacaciones junto a toda su familia en alguna playa del caribe. Ahí ha bailado sin parar con su hermana, disfrutado del mar y el sol, de unas cuantas copas de vino, piñas coladas y también de una que otra michelada. En sus historias también ha presumido a su hermosa mamá Ernestina Sodi, la hermana de Thalía y Laura Zapata. Eso sí, nada de eso cautivó tanto a sus seguidores como la imagen en la que aparece con un sensual traje de baño rojo con cuello halter en la que se puede apreciar su plano abdomen, al igual que sus tonificadas piernas. Lo cierto es que la actriz mexicana goza de una figura envidiable, tomando en cuenta que ya tuvo dos hijos. Lo cierto es que todavía parece una adolescente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Camila Sodi Credit: Instagram/Camila Sodi Camila Sodi Credit: Instagram/Camila Sodi Camila Sodi Credit: Instagram/Camila Sodi Enestina sodi Credit: Instagram/Camila Sodi "El paraíso, las mejores piñas coladas, mi familia hermosa, manitas de cangrejo, baños al exterior, vino helado, club de patos, micheladas de bienvenida", escribió Sodi junto a varias imágenes que publicó en su cuenta de Instagram. "Hermana, eres una genio".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Camila Sodi deja a todos boquiabiertos al posar con un sexy traje de baño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.