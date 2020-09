¡Amor nuevo, look nuevo! Camila Sodi se atreve con todo y cambia radicalmente de imagen La actriz de Falsa identidad se ha teñido el pelo a lo Marilyn Monroe y su presentación en redes ha provocado tal shock que algunos de sus fans ni siquiera le conocían. ¡Menuda transformación! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Camila Sodi está que no para. Además del estreno de su nueva serie, Falsa identidad y su nuevo romance con el español Iván Sánchez, también tiene tiempo para sorprender con un nuevo y atrevido cambio de imagen. La actriz se ha vuelto al rubio platino, o al menos eso es lo que ha dado a entender en las redes. Traviesa y juguetona como siempre, mostraba su salvaje y larga melena, esta vez absolutamente en un tono platino a lo Marilyn Monroe. Un look que ya le vimos en el pasado y que, en esta ocasión, ha descolocado a algunos de sus seguidores que aseguraban que de primeras no la reconocían. Con unos espectaculares labios rojo pasión mandaba un mensaje de buena vibra a todos que denota el bienestar personal y estado de ánimo tan feliz que le invade. "Amor, amor, amor para ti y para mi ¡y para todo el universo! Cuando hay más oscuridad es cuando más tienes que aferrarte a tu luz , a tu ser verdadero. Recordar quién eres", escribió reflexiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también feliz mamá de dos prosiguió con otro post de lo más sexy donde volvió a lucir melenaza rubia de infarto y labios al rojo vivo. "Pareces Barbie", "Estás irreconocible", "No manches, estás preciosa", "Rubia te ves superguapa y sexy", "Vagamente pensé queras tú pero, oh sorpresa", le dedicaron algunos seguidores que quedaron fascinados con el cambio tan extremo. Rubia, castaña o con el pelo negro, Camila se ve espectacular por una simple razón, está feliz por dentro y eso siempre se refleja por fuera.

