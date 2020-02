¡Adiós a Rubí! Camila Sodi cambia de look ¡ y ahora es rubia! La actriz mexicana dejó atrás su larga cabellera oscura para dar paso a una melena rubia. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para las actrices cambiar de look es algo casi tan habitual como cambiar de ropa. Cada vez que van a adentrarse en la piel de un nuevo personaje, les toca renovar su imagen y en la mayoría de las ocasiones el resultado llega a ser muy diferente al último que se realizaron. Este es el caso de la intérprete mexicana Camila Sodi, quien tras lucir recientemente el cabello oscuro como protagonista de la nueva versión de la exitosa telenovela Rubí (Univision) se ha sometido a un nuevo cambio de imagen que le ha devuelto el color rubio a su larga cabellera. Antes “La güera is back”, compartió la sobrina de Thalía a través de Instagram Stories junto a una serie de imágenes en las que presume el resultado final de su cambio de look. Ahora Image zoom Camila Sodi ahora es rubia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también protagonista de la telenovela de Telemundo Falsa identidad, cuya segunda temporada se graba actualmente en México con la exRBD Dulce María entre su elenco protagónico, confío su cambio de look al reconocido colorista de cabello de celebridades Johnny Ramírez. “El único a quien yo confío mi cabello”, reconoció Camila en sus redes sociales. Al parecer el nuevo color de cabello de la actriz obedece al nuevo proyecto que la artista de 33 años está por comenzar a grabar tras el éxito de Rubí y del que aún no ha desvelado detalles. Por lo pronto podemos seguir disfrutando de su trabajo en Rubí de lunes a viernes por Univision. Advertisement

