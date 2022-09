Tienes que ver el llamativo sombrero que llevó Camila Parker al funeral en Escocia de la reina Isabel II La nueva reina consorte sobresalió entre todos los presentes que asistieron a la misa de cuerpo presente de la reina Isabel II en Escocia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como ya te habrás enterado, la reina Isabell II falleció el pasado jueves 8 de septiembre en el palacio de Balmoral, en Escocia y desde entonces el mundo entero ha estado pendiente de todo lo que pasa alrededor de su velorio y los diferentes protocolos que debe seguir la familia real británica para darle el último adiós a la monarca. Durante los últimos días hemos visto tanto al nuevo rey Carlos III como a los demás miembros de la familia, saludar a la multitud que se ha aglomerado frente al palacio de Buckingham y viendo los detalles de cariño que el público le ha dejado a la reina. Meghan Markle y Kate Middleton, junto a sus esposos los príncipes William y Harry, también salieron a ver las muestras de amor que le han dejado a la monarca y de paso, saludaron a los cientos de admiradores que llegaron a dar sus condolencias. Para esta ocasión la duquesa de Sussex y la princesa de Gales eligieron sencillos pero elegantes vestidos negros, combinados con medias y zapatos del mismo color. Otra persona que también está despertando mucho interés es Camilla Parker Bowles quien se convirtió en la nueva reina de consorte Inglaterra. Todos los ojos están encima de su majestad en especial en estos días que estará asistiendo a todos los homenajes y ceremonias alrededor de la muerte de la reina Isabel II. Justamente durante la misa de cuerpo presente que se celebró en Escocia, antes de que el cuerpo partiera a Inglaterra, su majestad se vistió de negro tal y como lo dicta el protocolo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reina camila Credit: Chris Jackson/Getty Images Reina Camilla Credit: Karwai Tang/WireImage Reina Camilla Parker Credit: PAUL ELLIS/AFP via Getty Images Durante la misa la vimos sentada al lado de su esposo, el nuevo rey, con un vestido negro un poco ancho de manga larga. Para complementar su look eligió zapatos del mismo color, un collar de perlas, un espectacular broche de diamantes y las pulseras de oro de Van Cleef & Arpels que acostumbra a llevar. Eso sí, el centro de atención fue su llamativo sombrero forrado con plumas que la hacía sobresalir entre los asistentes. Seguramente en los próximos días tanto la nueva reina como la duquesa de Sussex, la princesa de Gales y las princesas Eugene y Beatrice, darán mucho de qué hablar con sus looks. Estaremos atentos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tienes que ver el llamativo sombrero que llevó Camila Parker al funeral en Escocia de la reina Isabel II

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.