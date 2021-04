Camila Mendes tiene nueva misión de vida y belleza La famosa actriz, embajadora de belleza de Urban Decay nos revela sus favoritos de maquillaje y los próximos pasos en su carrera en esta amena entrevista. ¡No te lo pierdas! Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El tiempo vuela cuando estás con la mejor compañía y así sucedió con nuestra entrevista con la carismática Camila Mendes quien nos regaló un ratito para contarnos sobre sus secretos de belleza, su amor por la cultura latina y sus nuevos proyectos actorales. Hablamos de maquillaje, de dietas, de sus raíces brasileñas, de sus sueños, de planes futuros como verán en este vídeo original. Aquí están todas las preguntas que nos contestó con simpatía y originalidad. ¿Cómo te sientes como embajadora de Urban Decay y su nueva colección de maquillaje? Feliz y agradecida. Es una marca que adoro desde siempre. De niña en secundaria ya tenía el Primer Potion y era uno de mis tesoros. No sólo amo sus productos sino el mensaje positivo que envía la marca pues como yo abogamos siempre por la diversidad. Los conceptos e imágenes son positivos y como actriz me divierte ser parte de su campaña. Nos encanta lo que mencionas de la diversidad y la inclusión como mecanismo para empedrar a las mujeres en su belleza auténtica Ya no se trata de encajar en un molde sino de ser tú misma. Cómo lo estás aprovechando tú?La misión de mi vida es precisamente eso. Te soy honesta pues pienso en eso todo el tiempo y como actriz siempre estoy buscando cómo hacer de este mundo algo mejor aprovechando mi carrera y mi influencia. Aunque muchos crean que la actuación es algo superficial, mi meta es desarrollar iniciativas para destacar y empoderar a la generación LatinX, elevarlos y darles oportunidades de destacarse, de tener más protagonismo en este medio. En mi carrera no sólo pienso actuar sino también convertirme en productora de piezas que los incluyan a todos. Camila Mendes makeup palette Credit: Cortesia Urban Decay SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Hablando de belleza, ¿Cuál es tu producto favorito de esta nueva colección de Urban Decay? La paleta Naked Wild West es mi favorita pues empata mucho con mi personalidad real. En la campaña había dos personajes con looks diversos. Yo adoro los tonos neutros pero aquí encontré también turquesas y bronces que son divertidos y te hacen ver fabulosa. Esta paleta trae de todo y se ajusta a todos tus momentos y sentimientos. Cuando hay un producto que reúne todo esto soy feliz pues me gustan los productos que son versátiles. En lugar de tener muchos, soy selectiva con mis escogencias. Para los labios prefiero tonos neutros, los adoro. A veces solo uso un poco de brillo y ya está. Hablemos de la pandemia y cómo esta ha cambiado tu vida, tus actividades, tu rutina de cuidado Emocionalmente me he dedicado a pasar tiempo de calidad conmigo misma. Fue duro al principio pero ahora disfruto sus ventajas y anhelo mis momentos de privacidad. En materia de belleza he incrementado el cuidado de mi piel y también disfruto las ocasiones en que hay que usar maquillaje que son más específicas. Como ahora no podemos salir tanto, ir a fiestas o reuniones, cualquier ocasión es importante para apreciar el proceso de maquillarte y arreglarte, entusiasmarte por usar un nuevo crayón de ojos o ponerme un ¡color vivo!. sombras Credit: cortesía Urban Decay Llevas en ti la magia de tu origen brasileño, aparte de tus genes, qué secretos de belleza aplicas o mantienes aprendidos de tu tierra. Háblanos de ingredientes exóticos o tradiciones que puedas compartirnos. No tengo nada específico en referencia a frutos como el açaí o el aguacate pero sí en general me relaciono mucho con el estilo de vida, el concepto de una belleza fresca y natural que he heredado de mi cultura. Se trata de cuidarte de tu salud, de tu piel, d leo que comes. El secreto de una piel radiante tiene que ver con tu nutrición adecuada, vegetales y grasa saludables. Mi familia en Brasil lleva este estilo sano. Esto es importante además de la confianza y el orgullo a que sientes por ti misma. Ese es el secreto. ¿Qué más viene para tí en el 2021 en materia de tu carrera actoral? Hay una nueva película en la que estoy trabajando llamada Strangers dirigida por una mujer Jennifer Keyton Robinson. Nunca había estado tan involucrada en una producción!También estaré haciendo otra llamada American Soul que pronto empezara a rodar. Viene también un proyecto muy bello del cual no puedo revelar muchos detalles pero tiene que ver con mi sueño de ser productora. Eso sí lo puedo revelar. Va a ser un momento y una oportunidad para la comunidad LatinX que me tiene feliz. Estaremos pendientes de este proyecto y te agradecemos por esta iniciativa de ser incluyente con la comunidad latina. No hay que olvidar nunca de dónde vienes y procurar espacios que incluyan y reflejen tu comunidad. Eso es poderoso y embellece por dentro y por fuera! Mi audiencia hispana es verdaderamente importante para mi! Significan todo! Los quiero y espero me sigan apoyando.

