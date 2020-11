Close

Entérate porqué Camila Coelho causa sensación con su nueva línea de maquillaje Despues de haber trabajado en un mostrador de maquillale, la influencer más in del momento triunfa con su nueva línea de maquillaje Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al no saber qué camino escoger después de graduarse de la escuela secundaria, Camila Coehlo decidió trabajar en un mostrador de maquillaje haciendo lo que más le gustaba sin imaginar que años después se convertiría en una de las influencers más icónicas de la industria de la moda y belleza. Con 1.26 millones de suscriptores en YouTube y 8.8 millones de seguidores en Instagram, la brasileña nos ha demostrado su gran pasión por la industria la cual se ha convertido en su propio negocio y ahora estrena su línea de maquillaje, ElaLuz. “ElaLuz significa que ella es luz en portugués, en mi idioma nativo, el nombre fue inspirado en la calidez y confianza que proviene de la luz individual de cada uno, quería poner un nombre que fuera muy significativo para mí y que pudiera ser significativo para todos los que lo miran”, la fashionista nos explicó. Su nueva marca propone lanzamientos esenciales y sostenibles en diferentes categorías como maquillaje, piel, cabello y fragancias donde incluye ingredientes que representan a su herencia Latina. “Yo, como brasileña, como Latina, tenía muchas ganas de explorar nuestros increíbles ingredientes ricos[...] Sé lo rico que es Brasil en agricultura, en América Latina en general y también quería una forma de que ElaLuz tuviera una parte de mi herencia”, explica Coelho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía ¿Cómo ha sido lanzar una línea completamente nueva en medio de una pandemia? Sabes, fue aterrador. Se suponía que ElaLuz se lanzaría a principios de año, pero tuvimos algunos retrasos, retrasos naturales, ya sabes... siendo una marca limpia y sostenible, hay muchos límites. Yo sabía que íbamos a tener retrasos pero cuando estábamos listos para lanzar, comenzó la pandemia. Realmente me tomé mucho tiempo para pensarlo, para procesarlo. Lanzar una marca, una nueva marca en general da miedo, quieres que sea perfecto, quieres que a la gente le encante pero durante una pandemia, era muy insensible de nosotros lanzar algo. Así que esperamos unos meses y mantuvimos todo en espera por respeto a todos y a todo lo que estaba sucediendo. Pero llegó un momento, un punto en el que pensé, sabes qué, esta marca es tan hermosa, el significado de esta marca y lo que representamos, realmente creí que traería alegría a las personas. ¿Qué diferencia tu marca de todas las demás? Hay muchas marcas sostenibles o "limpias", pero lo que nos distingue es que somos una marca limpia de lujo y que somos una marca de estilo de vida. Estamos lanzando diferentes categorías, tocamos maquillaje, tocamos cuidado de la piel, tocamos cabello y cuerpo. Así que vamos a tener todas estas categorías diferentes, pero solo lanzaremos productos esenciales. Todos los meses tendremos un lanzamiento de una categoría diferente. Image zoom Credit: Cortesía ¿Quiénes son tus íconos de belleza Latinx? Jlo es alguien con quien he estado obsesionada desde que era niña, veo a Jlo y veo a estas mujeres poderosas. Me encanta su historia, trabajó tan duro para llegar a donde está y eso es realmente inspirador para mí. Siempre la veo en las alfombras rojas, en los eventos y ella siempre es una de mis favoritas cuando se trata de glamour, peinado y maquillaje. Para mí, definitivamente es un ícono de la belleza. Sofia Vergara también, la amo. Nos conocemos en persona y me encanta su energía, lo feliz que es y cuando se trata de belleza, es un ícono para mí. Pero hay tantas mujeres a las que admiro, como también a la influencer Desi Perkins... amo todo lo que hace y su historia. ¿Tienes tres productos con los que no puedes vivir? Si tuviera que elegir un producto para el cuidado de la piel sería un aceite o un suero para hidratar mi piel, ahora mismo mi favorito es el de ElaLuz. Cuando se trata de maquillaje, diría un corrector, no puedo vivir sin un corrector y un tinte de labios. ¿Cuál es tu tendencia favorita en este momento? Por la cuarentena me estoy inclinando mucho a los vestidos de suéter. Cualquier cosa cómoda o incluso un vestidito de seda cómodo. Me gustan mucho los atuendos lindos y cómodos para salir pero también si llego a casa, poder usar el mismo atuendo y sentarme en el sofá para ver el televisor. Yo diría que la tendencia de ahora es la comodidad. Image zoom Credit: Cortesía ¿Cómo describirías tu estilo en dos palabras? Yo diría moderno, pero siempre un poco sexy. Incluso si es moderno y edgy, siempre encuentras algo sexy en mi estilo. El estilo de mi marca de ropa, Camila Coelho Collection, es igual, siempre encontrarás un toque sexy en mi ropa y creo que eso viene de mi origen cómo Latina. ¡Me encanta!. ¿Qué podemos esperar de ElaLuz en el futuro? En el futuro tendremos una línea de productos esenciales increíbles que abarcan todas estas categorías. Mi gran sueño en cinco años es que estemos en todo el mundo, poder tener tiendas en todos lados. Estamos enviando nuestros productos a todas partes del mundo desde nuestro sitio web pero en realidad quiero que la gente visite mis tiendas para que pueda ir a tocar el producto y probarlo antes de comprarlo en línea. También quiero ver esta marca representada por todas las mujeres del mundo. Lo que me hace más feliz es ver a todos de diferentes orígenes, diferentes colores de piel, diferentes texturas de cabello usar nuestros productos. Así que ese es mi mayor objetivo en unos años para Ela Luz. Visita su Instagram @camilacoelho y sitio web www.elaluz.com para enterarte más sobre su nueva colección.

