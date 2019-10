Camila Cabello se hizo una permanente y así luce ahora su melena La joven asegura que su pelo natural es lacio. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando de cabello se trata, las mujeres prestamos mucha más atención. Y es que para las latinas tener un pelo saludable y brilloso siempre ha sido algo muy importante. Eso sí, cuando de una tendencia se trata queremos probarlas todas, incluso si eso significa que nuestra melena se va a maltratar un poco. Esa necesidad de siempre estar cambiando para lucir fresca y moderna, es mucho más intensa entre las celebridades. Por eso, muchas no lo piensan dos veces para cambiarse el color o para cortarlo como recientemente lo hicieron Jennifer López y Clarissa Molina. Pero lo que sí nos dejó muy sorprendidas es el proceso que Camila Cabello se hizo en su melena, uno que hoy en día muy pocas se atreven a hacer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que la joven, quien goza de una cabellera envidiable la que incluso la llevó a ser imagen de uno de los productos para el cabello de L’Oreal, confesó que contrario a lo que muchos crees, sus rizos no son naturales. ¡No lo podemos creer! En una entrevista con Refinery29, la cantante confesó que sus fabulosos rizos, los que lucen supernaturales, no son producto de una tenaza ni de algún producto especial, sino de una permanente. Sí, así como lo escuchas. Ese tratamiento que se popularizó muchísimo en la década de los 80 y mediante el cual se pueden obtener rizos que pueden durara hasta seis meses si necesidad de usar herramientas ni productos específicos. “Me hice la permanente y nunca me he sentido más segura de mi misma”, confesó la artista. “La verdad es que yo tengo el pelo lacio, pero siempre había querido tener rizos”. La realidad es que el pelo rizado está en su mejor momento y son muchas las chicas que se están mostrando su pelo al natural o las que no lo tienen rizo, están optando por este proceso que por unos seis meses te puede ofrecer los mejores rizos sin mucho esfuerzo. ¿Te lo harías? Advertisement EDIT POST

Camila Cabello se hizo una permanente y así luce ahora su melena

