Camila Cabello se desnuda en Puerto Rico y comparte foto candente en las redes ¡Wow! La cantante mostró cómo disfrutó de sus vacaciones cubierta tan solo por dos emojis en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de dejarnos boquiabiertas en la alfombra roja de Premios Juventud con su vestido negro divino, Camila Cabello sigue en la isla del encanto y está disfutando de unos días bajo el sol. El lunes, la cantante de 26 años publicó una serie de fotos en las que deja muy poco a la imaginación, cubierta tan solo por dos emojis de mariposa. En la primera foto, la cubana posó en una piscina, sin nada de ropa, agarrada a un árbol mientras sonríe a la cámara. También publicó un video de sí misma vertiéndose un gran balde de agua en la cabeza y el cuerpo vistiendo solo una tanga de bikini verde neón. camila cabello, puerto rico Credit: IG/Camila Cabello camila cabello, puerto rico Credit: IG/Camila Cabello En el pie de foto, Camila hizo referencia a la canción de Bad Bunny El Apagón: "Tiene razón, está bien cabrón. 😍te amo PR", escribió. "Ahora regreso al estudio qué hay un álbum que terminar". Por supuesto, sus seguidores quedaron asombrados por la sensual publicación de Cabello e inmediatamente le dejaron miles de comentarios. camila cabello, puerto rico Credit: IG/Camila Cabello "Maravillosa", "la más guapa" y "belleza natural" contaron entre los piropos que compartieron en su perfil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, la soltería le sienta de maravilla a la cubana. Hace dos semanas, Cabello posó en una ardiente foto en bikini tomada en su viaje a Grecia, mostrando sus curvas envidiables.

