¡Espectacular! Camila Cabello deslumbra de rojo en su actuación navideña en la Casa Blanca La cantante cubana interpretó I'll be Home for Christmas con la banda de mariachi Herencia de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila Cabello de rojo en la Casa Blanca Credit: Instagram Rob Zangardi El espíritu navideño inunda nuestros hogares, nuestras ciudades y hasta nuestra programación televisiva. Ayer se emitió el especial Performance at the White House Spirit of the Season (PBS), un show conducido por la actriz Jennifer Garner que celebra la Navidad desde la Casa Blanca, con actuaciones musicales de Jonas Brothers, Billy Porter o Andrea Bocelli entre otros artistas. Además de escuchar los mensajes del presidente Joe Biden y su esposa, la primera dama Jill Biden, pudimos apreciar con lujo de detalles la decoración navideña de su hogar. Otra de las elegidas para este especial musical fue la cantante cubana Camila Cabello, quien interpretó I'll Be home for Christmas con la banda de mariachi Herencia de México, y llevó un poco de sabor latino a la residencia presidencial, donde acudió con su padre, Alejandro Cabello. "Mi madre es una inmigrante cubana, mi padre emigró a los Estados Unidos desde México y recientemente se ha convertido en ciudadano [estadounidense]", dijo la intérprete de Havana a PBS. "El hecho de ser capaz de rendir tributo a mi herencia y representar a los latinos, y también tener a mi padre compartiendo ese momento conmigo es algo loco. El hecho de que somos una familia inmigrante y estamos en la Casa Blanca es muy especial y muy cool". La protagonista de Cinderella (Amazon) eligió la canción I'll Be Home for Christmas porque se siente identificada y realmente desea pasar más tiempo con su familia durante las fiestas. "Para mí es estar en Miami, estar con mi familia", compartió la nominada al Grammy en tres ocasiones. "He viajado mucho desde que empecé a trabajar a los 15 años, así que elegí esta canción porque siempre he querido estar en casa en Miami con mi familia por Navidad", dijo en un comunicado. "La versión mariachi vino porque he estado escribiendo el álbum Familia este año, donde he entrelazado mucho mi herencia y mi música. Así que pensé '¿cómo puedo hacer esto para esta canción de navidad, y tenerla unida a este capítulo de mi vida donde realmente estoy profundizando más y más en mis raíces, en de dónde vengo y en el lado musical de eso?'". Y si su voz y su actuación nos dejaron maravillados, la cantante, quien recientemente rompió con su novio Shawn Mendes, lució espectacular con un atuendo rojo hecho a la medida por Marco Morante, diseñador de origen dominicano y puertorriqueño. El conjunto, compuesto por un pantalón palazzo y una chaqueta con grandes solapas, mangas con volumen, cinturón y volantes en cascada formando una cola, se complementaba con un par de guantes largos de cuero de la firma Handsome Stockholm. Para su look de belleza, presumió su larga melena oscura peinada en suaves ondas sueltas y la raya partida. En cuanto al maquillaje, sombra de ojos con brillos en color champagne, delineado marcado, cejas definidas y unos llamativos labios rojos a juego con su modelito. ¡Regia! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete, quien recientemente habló sobre sus problemas de ansiedad, es una amante declarada de celebrar la Nochebuena de manera tradicional. Y no es el único evento que vivirá en estos días, pues según contó, el cumpleaños de su abuela es también el 24 de diciembre y el de su madre, el 25. "Así que están ocurriendo muchas cosas pues celebramos sus cumpleaños también". ¡Feliz Navidad Camila y enhorabuena por tu actuación!

