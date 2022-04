¿Camila Cabello le copió el look a Jennifer López? ¡Mira aquí! La cantante enciende las redes junto a la hija de Will Smith llevando un atuendo inesperado Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡En solo días llega el tercer álbum de Camila Cabello, Familia! Para promocionar el disco, la cantautora de 25 años compartió una imagen junto a la hija de Will Smith, Willow Smith, quien aparece en el álbum. En esta foto, las dos cantantes lucen muy cool con sus atuendos de cuero y medias de red. Y para lograr el look de estrella, Camila contrató a un experto de la moda que siempre colabora con una de nuestras celebridades favoritas. Para esta ocasión, trabajó con el estilista Rob Zangardi, el preferido de muchas estrellas, entre ellas Jennifer López. Optó por un sensual atuendo creado por Givenchy que nos recuerda a los looks que lleva J.Lo en sus propias presentaciones, pero con un toque único de Camila. La intérprete de Havana vistió un blazer chic con sólo un collar plateado abajo. Complementó el atuendo con un maquillaje de base natural, labios rojos y un delineado gráfico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Willow Smith lució su cabello afeitado en honor a su mamá, un maquillaje en tonos fuscia y un saco oversized. ¡Esperamos oír su colaboración en sólo días!

