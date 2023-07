Camila Cabello presume curvas en diminuto bikini Soltera y más guapa que nunca, así lució la cantante durante sus vacaciones en Grecia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila Cabello Credit: Arnold Jerocki/Getty Images Este verano, uno de los destinos más populares para las celebridades han sido las islas griegas y Camila Cabello es la última en pasar unos días disfrutando del Mediterráneo. La cantante de "Havana" de 26 años, calentó las redes con una foto en un bikinazo de estampado de fuego publicada en su Instagram. "No puedo esperar a volver a la ansiedad crónica de bajo nivel en las aguas infestadas de tiburones de Florida", bromeó Cabello en el pie de foto. Camila Cabello, bikini Credit: IG/Camila Cabello Combinó el look con un par de gafas de sol negras oversized mientras sostenía su cabello mojado. Por supuesto, sus seguidores quedaron asombrados por la sexy publicación de Cabello e inmediatamente le dejaron miles de comentarios. "Maravillosa", "Rompió el internet" y "🔥🔥🔥🔥" contaron entre los piropos que compartieron en su perfil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, la soltería le sienta de maravilla a la cubana. Aparte de los looks sensuales que compartió desde Grecia, también vimos a Camila en los desfiles más chic de la semana de la moda en París junto a estrellas como Shakira y Cardi B. camila cabello, shakira Credit: Pierre Suu/Getty Images

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Camila Cabello presume curvas en diminuto bikini

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.