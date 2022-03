¿Qué lamenta Camila Cabello después de su accidente de estilo? Tras un accidente en plena entrevista, la diva expresa en tiktok: “Ojalá tuviera una máquina del tiempo” Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila Cabello se encuentra en boca de todos gracias a un error de vestuario. La cantante de 25 años accidentalmente mostró su pezón por solos segundos durante The One Show (BBC) mientras ejecutaba su paso de baile favorito del video de su nueva canción, "Bam Bam". En el momento viral, la intérprete de "Havana" llevó una blusa de estampado en tonos rojos muy oversized. Y aunque nos encantó la propuesta de estilo, no fue la opción ideal para la entrevista, porque después de un movimiento repentino, se le deslizó del pecho. "Espero que no se haya visto mi pezón", reaccionó la cantante de raíces cubanas. "Hubo un destello de algo", le respondió uno de los presentadores, siguiendo la broma. Ahora, en las redes, Cabello revela que su estilista le recomendó usar un sujetador adhesivo o cubiertas, pero ella lo vio innecesario antes de que ocurriera el accidente. En su video chistoso, hizo un lip-sync a una canción de Muni Long, riéndose de la situación y pidiendo una maquina del tiempo. @@camilacabello SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La entrevista fue para promocionar su nueva canción con Ed Sheeran. En "Bam Bam", la estrella del pop parece abordar su separación de Shawn Mendes mientras canta sobre las formas en que la vida ha cambiado después de una ruptura.

