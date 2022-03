Cameron Diaz hace impactante revelación: "Nunca me lavo la cara". ¿Qué le pasó a la diva? Luego de su retiro de las pantallas la icónica actriz habló sin tapujos de su vida actual y sus nuevas rutinas de belleza en un emotivo podcast junto a Michelle Visage Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alguna vez fue una chica dorada de Hollywood, pero después de que Cameron Díaz dejó el brillo y el glamour ante las cámaras hace casi una década, también le dió la espalda los estándares sociales de belleza. La celebridad de 49 años reveló recientemente que rara vez piensa en su apariencia y que "nunca" se lava la cara, a pesar de tener "mil millones" de productos de cuidado personal. Cameron Diaz Credit: Tommaso Boddi/Getty Images Díaz hizo estas confesiones sobre sobre lo liberadora y amable que es su vida ahora que está fuera del centro de atención del público, en una entrevista con Michelle Visage la estrella del reality Drag Race de RuPaul. Visage estrenó con Cameron su nuevo podcast para la BBC llamado Rule Breakers. Durante la charla Cameron Diaz le dijo que su apariencia es "lo último" en lo que piensa o que le preocupa después de alejarse de la actuación. Su último rol en la pantalla grande fue como Miss Hannigan en el filme Annie de 2014. "Literalmente no hago nada. Me gusta no tener nunca que lavarme la cara", le confesó Diaz sobre su rutina de belleza. Como reporta la revista People, al referirse al tema de la vanidad, Díaz, de 49 años, confesó que una vez estuvo atrapada en un mundo donde la belleza es el foco central de una persona. "Fui absolutamente una víctima de toda esta cosificación y explotación social a la que están sujetas las mujeres", compartió. "Yo misma he caído en estos parámetros en ciertos momentos". Cameron Diaz Credit: Sean Gallup/Getty Images for Sony Pictures La actriz sin tapujos continuó: "Es difícil no hacerlo, es difícil no mirarte a ti misma y evaluarte contra otros marcadores de belleza. Por eso creo que esta es una de las cosas más importantes y liberadoras de estos últimos ocho años, niña, estoy como loca ¡Soy como un animal salvaje, como una bestia!", confesó a Visage. La protagonista de Charlie's Angels también agregó que por el hecho de sentarse frente al espejo durante horas como actriz eventualmente se volvió "tóxica" como su peor crítica. "Simplemente empiezas a separarte, ya sabes", dijo. "Y piensas, '¿Por qué estoy sentada aquí siendo tan mala conmigo misma?' Mi cuerpo es fuerte, mi cuerpo es capaz. ¿Por qué voy a hablarle mal? ¿Por qué voy a ser mala con él cuando me ha llevado tan lejos?". "En estos últimos tiempos", agregó "Mi aspecto no me importa. Literalmente, en lo último en lo que pienso todos los días, es en cómo me veo", aclaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, en su conversación con Visage, de 53 años, la nominada al Globo de Oro también reveló que no se ha esforzado mucho últimamente en su régimen de belleza. "Literalmente no hago nada...", explicó. "Dos veces al mes, si tengo suerte, diré, 'Oh, será mejor que me ponga este producto. Una vez funciona, ¿verdad?' ¿Es eso todo lo que tengo que hacer?", bromeó. "Simplemente no estoy en ese lugar en este momento, allí no es donde invierto mi energía". Por el contrario, mientras se prepara para cumplir sus 50 años este agosto, solo busca "mantenerse fuerte". Como reporta la revista People, el año pasado, mientras aparecía en el programa de entrevistas de Peacock de Kevin Hart, Hart to Heart, la estrella explicó que, en última instancia, la actuación ocupaba demasiado de su vida y que comenzó a darse cuenta alrededor de los 40 años de que había "tantas partes de mi vida... que no estaba tocando y que no estaba controlando". A pesar de admitir que le encanta actuar, también agregó más adelante en la conversación que quería incorporar más simplicidad en su día a día. "En mi caso solo quería que mi vida fuera manejable para mí", explicó. "Mi rutina en un día es literalmente todo lo que puedo hacer por mí misma". Según los expertos en la industria, se sabe que Díaz ha rechazado casi $100 millones de dólares en ofertas de películas desde su salida de la lista A de Hollywood, pero no parece arrepentirse. El portal Daily Mail en Inglaterra también reportó que Michele Visage en sus redes sociales, invitó a escuchar su podcast con Cameron Díaz como su primera invitada así: "¡Únanse a mí mientras hablo con personas que cambiaron la dirección de sus vidas marchando al ritmo de su propio tambor! Mi primer invitada en este Día Internacional de la Mujer es muy apropiada... Es increíble, hermosa por dentro y por fuera". Luego de que el podcast saliera al aire en el día de ayer, las confesiones de vida y belleza de la protagonista de "Holiday" han desatado mil comentarios y reacciones pero Cameron Diaz sigue tan relajada y campante dedicada a su trabajo promocionando un nuevo estilo de vida y su exitosa etiqueta de vino, Avaline. ¡Felicidades a esta gran mujer auténtica y dueña de su destino!

