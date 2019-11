Mira cuántas famosas han cambiado de look este otoño By pilarnewyorking ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Alexander Tamargo/Getty Images El otoño es sin duda la estación del cambio. Añadimos una chaqueta a nuestro clóset, se caen las hojas de los árboles... y muchas celebridades aprovechan esta época para darle un giro a su look. ¿Cómo? Cortando, tiñendo e incluso alargando su melena. Inspírate por las transformaciones de estas famosas ¡y atrévete a cambiar tú también! Empezar galería ADAMARI LÓPEZ ANTES Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images La conductora puertorriqueña ha sorprendido a todos sus fans tras muchos años de lucir una favorcedora melenita en tonos rubios. La conductora puertorriqueña ha sorprendido a todos sus fans tras muchos años de lucir una favorcedora melenita en tonos rubios. La presentadora se ha cambiado de bando y vuelve al cabello oscuro, un tono que hacía mucho que no llevaba y que le sienta genial. CHARLIZE THERON ANTES Image zoom Charles Sykes/Bravo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images Aunque le queda bien cualquier estilo, la actriz ya impactó cuando abandonó su característica media melena platino por un tono mucho más oscuro meses atrás. CHARLIZE THERON AHORA Image zoom Steve Granitz/WireImage Y causó aún más sensación cuando apareció con este bowl-cut y mechas rubio ceniza a principios de septiembre. La sudafricana ha vuelto a poner de moda este corte de los años 90. ALEJANDRA ESPINOZA ANTES Image zoom Noam Galai/Getty Images La conductora mexicana ha demostrado muchas veces que no le teme a ninguna tendencia y se atreve con todo. Y además, ¡siempre acierta! Pero nunca esperábamos que hicera esto con su pelo... ALEJANDRA ESPINOZA AHORA Image zoom Instagram Alejandra Espinoza Aunque fue por exigencias del guión, la presentadora y actriz ha demostrado que puede defender el cabello corto como nadie. ¿A qué está regia? GERALDINE BAZÁN ANTES Image zoom Mezcalent La actriz mexicana luce siempre impecable y nos tiene acostumbrados a una melena rubia lacia o con ondas bien cuidadas. GERALDINE BAZÁN AHORA Image zoom Instagram/ Geraldine Bazan Sin embargo, hace pocos días mostraba en su cuenta de Instagram este otro look, más salvaje, con la melena mucho más larga y ondas alborotadas que nos encantó. SELENA GÓMEZ ANTES Image zoom Andrew Lipovsky/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images Vimos a la cantante hace unos meses con su melena naturalmente ondulada con un corte sobre los hombros. SELENA GÓMEZ AHORA Image zoom Steven Ferdman/Getty Images for ABA En sus últimas apariciones sin embargo, la también actriz posa con una abundante melena que va de sus raíces oscuras a las puntas más rubias en un moderno degradado. DEMI LOVATO ANTES Image zoom Marc Piasecki/GC Images Siempre camaleónica sobre el escenario, la cantante de raíces mexicanas peinaba largacabellera morena que solía lucir lacia. DEMI LOVATO AHORA Image zoom Rachel Murray/Getty Images for Teen Vogue Con este bob ondulado, uno de los cortes estrella de este otoño, la artista luce mucho más moderna y sofisticada. KIM KARDASHIAN ANTES Image zoom James Devaney/GC Images Muy pocos días le ha durado a la estrella de telerrealidad este bob extra liso, con el que parece una moderna Cleopatra de cabello sedoso. ¿Será que no se ve bien con el pelo corto? KIM KARDASHIAN AHORA Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for ULTA Beauty / KKW Beauty La también empresaria no ha podido evitar regresar al look que nos tiene acostumbrados y que le sienta tan bien, su melena oscura larga en capas. ALEXANDRA PEREIRA ANTES Image zoom Instagram/ Alexandra Pereira La bloguera y empresaria española famosa por su marca de ropa Lovely Pepa, portaba una larga melena en tonos rubios. ALEXANDRA PEREIRA AHORA Image zoom Pero llegó septiembre y cómo un arbolito, la influence decidió cortar por lo sano y apuntarse a la tendencia del bob. Ella optó por una opción asimétrica y manteniendo la gama de rubios y castaños claro que tanto le favorece. MICHELLE OBAMA ANTES Image zoom Paras Griffin/Getty Images Durante sus años en la Casa Blanca, la exprimera dama nos acostumbró a este look de melena lacia con la raya un lado. MICHELLE OBAMA AHORA Image zoom Erika Goldring/Getty Images En sus çultimas apariciones sin embargo, ha dejado su cabello con su rizo natural y se ha quitado unos cuantos años de encima, ¿no creen? KENDALL JENNER ANTES Image zoom Ricky Vigil M/GC Images Las modelos cambian de look como de ropa. Poquito le ha durado esta vez el tinte rubio platino qcon el que vimos a la maniquí hace apenas dos meses. KENDALL JENNER AHORA Image zoom Alberto E. Rodriguez/Getty Images Porque lo natural siempre queda mejor, aquí la vemos de vuelta a su cabello oscuro que le sienta como un guante. DUA LIPA ANTES Image zoom Jamie McCarthy/Getty Images for Marc Jacobs La cantante solía lucir su media melena, con o sin flequillo, en un tono oscuro muy natural. DUA LIPA AHORA Image zoom Neil Mockford/GC Images La intérprete británica se ha dejado ver recientemente con un peculiar estilo, ya que se ha teñido de rubio pero solo la capa superior del pelo, de forma que aún se adivina su cabello oscuro debajo o se ve claramente cuando lo lleva recogido. MILLIE BOBBY BROWN ANTES Image zoom Dave J Hogan/Getty Images for Warner Bros La actriz de Stranger Things ya no es una niña, aunque con el cabello corto partido en el centro y un ligero degradado mantenía una imagen muy angelical. MILLIE BOBBY BROWN AHORA Image zoom David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Beach House Group Con el lanzamiento de su propia línea de belleza, la actriz se ha subido al carro de las melenas abundantes y ha apostado por una larga cabellera en capas y en tonos rubios. BELLA HADID ANTES Image zoom Arnold Jerocki/GC Images La modelo ha coqueteado en varias ocasiones con el pelo rubio, como su hermana Gigi quien es una fanática de este color. En esta ocasión, con una melena corta. BELLA HADID ANTES Image zoom Gotham/GC Images Su sonrisa lo dice todo. La modelo está muy favorecida cuando luce el cabello en tonos más oscuros. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería

