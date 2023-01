"Está increíble": el 'cambio' que se hizo Francisca en sus rizos que no pasó desapercibido entre sus compañeros La carismática conductora dominicana continúa jugando con sus rizos tras cortarse el cabello el año pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca se convirtió en noticia en diciembre del año pasado luego de cortarse con la ayuda de su amigo Jomari Goyso el cabello en vivo en su programa Despierta América (Univision) para hacer las paces con sus rizos. Una decisión que la ha llevado a ganar seguridad en sí misma. "Me siento bien, me siento cómoda. Tengo mucho que aprender, pero no estoy como abrumada, sino como emocionada", reconocía semanas atrás en las redes sociales la carismática conductora, quien solo en Instagram supera los 4 millones de seguidores. Aprender a manejar su nuevo cabello está siendo toda una aventura para Francisca que no puede tenerla más emocionada. La que fuera ganadora del reality show Nuestra Belleza Latina no duda en jugar con sus rizos creando looks que logran resaltar aún más su belleza. Este miércoles, sin ir más lejos, la conductora se dejó ver en el programa matutino de Univision con unos rizos más definidos, lo que no pasó desapercibido entre sus compañeros. Despierta América Jessica Rodríguez, Francisca y Alan Tacher en Despierta América | Credit: Despierta América El primero en percatarse de ello fue Alan Tacher. "Oye me gusta tu cabello hoy, está padrísimo, esto está increíble", expresó en vivo el conductor mexicano. Francisca Jessica Rodríguez, Francisca y Alan Tacher en Despierta América | Credit: Despierta Ameríca "Amo los hombres que notan ese tipo de cosas", no tardó en reaccionar Francisca. "No, yo nunca lo noto, pero esta vez lo noté, yo nunca lo noto, pero me gusta", agregó Tacher mientras se aproximaba a Francisca para ver de cerca su cabello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora explicó que se definió "más" sus rizos, de ahí que muchos notaran un cambio. Francisca Rizos de Francisca | Credit: Despierta América "Me encanta", comentó por su parte su compañera Jessica Rodríguez. Francisca Francisca | Credit: Facebook Francisca No hay duda de que Francisca irradia una belleza única que cautiva.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Está increíble": el 'cambio' que se hizo Francisca en sus rizos que no pasó desapercibido entre sus compañeros

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.