¡El espectacular cambio físico de Natasha Araos! "Se siente increíble" La expareja de Chyno Miranda ha compartido con sus seguidores su transformación paso a paso y los resultados son impactantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2023 ha empezado con todo para Natasha Araos. Después de un año lleno de retos, la empresaria quería arrancar esta nueva etapa con más determinación que nunca. Y así ha sido. La venezolana no solo triunfa como empresaria tras el lanzamiento de su nueva proteína, Protash, sino que también ha retomado aquellos hábitos que tan feliz le hacían en su día y tuvo que dejar algo aparcados. Quien fuera esposa de Chyno Miranda ha retomado el ejercicio con más disciplina que nunca y los resultados son espectaculares. La feliz mamá de Lucca ha ido mostrando el paso a paso, las rutinas y el cambio en el transcurso de las semanas con mucha ilusión. Natasha Araos Credit: IG/Natasha Araos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A base de fuertes, variados y, sobre todo, constantes entrenamientos de peso, Natasha ha construido una musculatura que ya venía de una base sólida. El ejercicio siempre ha sido parte fundamental en su vida, pero las circunstancias hicieron que lo aparcara temporalmente. Sus rutinas, prácticamente diarias, en el gimnasio o al aire libre, se complementan con una alimentación sana y balanceada. "En serio, intenta llevar un estilo saludable, siéntete bien no solo por fuera sino por dentro. Desarrolla esa actitud mental positiva para llevar una vida tranquil. Entrenar te lleva a sentir muchas cosas, experiméntalo. Vale la pena cuidar tu templo, créeme que llevarás una vida mejor enfocándote en estos tres aspectos que van de la mano. Realmente se siente increíble", explicó en sus redes. A sus cuidados externos, Tashi, como cariñosamente se hace llamar en estas plataformas, les añade también los internos. Meditación, pensamiento positivo y amor propio son prácticas que ya forman parte de su día a día, sin excepción. Su perfil de Instagram es para quienes creen el poder del cambio para bien y apuestan por ello. Natasha no entra en discusiones ni contesta a las críticas sobre lo sucedido con su expareja, eso ya es pasado. Su enfoque es en todo lo que le aporte bueno y bonito a su cuerpo y a su alma. "Un maestro lo dijo una vez, pocos lo entendieron, 'Ama a tu prójimo como a ti mismo', y definitivamente amarte a ti mismo es el descubrimiento más grande que harás en esta vida. Y es allí cuando el entendimiento nos mostrará ese amor en cada ser viviente de este mundo. Así que no olvides que de ese AMOR ÚNICO Y MARAVILLOSO, se han hecho mil copias diferentes", lee una de sus múltiples y amables reflexiones. El año no ha hecho más que empezar y Natasha sigue cumpliendo sueños. ¡Y los que le quedan!

