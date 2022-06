¡Wow! Tienes que ver el increíble cambio físico de Lele Pons en solo 60 días La cantante e influencer está súper fit, ¿cómo lo logró? ¡Mira aquí sus resultados! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Lele Pons tomó la firme decisión de cambiar su estilo de vida y sus hábitos alimenticios, sus cambios han sido increíbles y este lunes la cantante impactó en las redes sociales al mostrar su evolución y transformación física ¡en tan solo 2 meses! La influencer publicó un video en su cuenta de Instagram con un mensaje de motivación para sus 49 millones de seguidores, en el que enfatizó la importancia de tener una vida saludable y en el que además agradeció el apoyo de su entrenadora Diana Maux. Lele Pons Credit: Instagram/@lelepons "Hace 2 meses versus. ahora. ¡Gracias @dianamaux por ser la mejor entrenadora! ejercicio 6 veces por semana, un estricto plan de alimentación, masaje anticelulítico y ¡descanso! ¡Se trata de mantener un estilo de vida saludable!", fue el mensaje que escribió la intérprete venezolana en el clip en el que se puede apreciar la notable diferencia cómo lucía en el primer día de entrenamiento y en la actualidad. La intérprete de "Se te nota" aprovechó para compartir en sus historias también parte de su secreto para lograr la meta: "1 galón de agua al día, 3 comidas fuertes al día y una rutina de ejercicios 6 días a la semana". Lele Pons y su rutina para bajar de peso Credit: Instagram / Lele Pons SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pons comenzó este viaje de transformación desde el año pasado cuando decidió emprender nuevas experiencias de vida, tomarse el tiempo con calma y mimarse un poco. Además, de tomar acción sobre su estado físico, la novia de Guayna constantemente comparte mensajes sobre el amor propio y la normalización de la celulitis. ¡Bien por ti Lele!

