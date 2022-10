Qué debes tener en cuenta para hacerte un cambio de look Tomar la decisión de hacernos un cambio de look no es fácil. Sin embargo, si te pones en manos expertas la transformación va a ser más sencilla y seguro que los resultados serán los esperados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si eres de las que quizás ha tenido una mala experiencia en otras ocasiones que lo has intentado, te recomiendo que visites un salón de belleza en donde te conozcan o cuenten con especialistas en cambio de imagen. Tomando esto en cuenta visitamos el salón Avant Garde Salon and Spa en la ciudad de Miami y nos dieron las siguientes recomendaciones para dar este paso. ¿Cuándo es el mejor momento para hacernos un cambio de look? "Para un cambio de look no hay una fecha ni momento especial", nos comentó Marcelo Martínez especialista el cuidado del cabello. "El momento perfecto es cuando estas convencida que quieres un cambio, ya sea para modernizar tu imagen o fortalecer tu personalidad. Sin embargo, si buscas una recomendación de cuándo hacerlo, pues sugiero que sean momentos como al comenzar la universidad, cuando sales de la universidad, cuando cambias una situación sentimental, cuando cambias de trabajo o cuando te vas de viaje. Momentos claves en tu vida en los que quieres que el cambio, por el que estas atravesando, sea total", añadió Marcelo. Qué debemos de tener en cuenta antes de hacer el cambio Hablemos cuando el cambio sea en el look del cabello. Martínez recomienda que aunque el cambio sea básico, debes consultar a un especialista y solicitar un diagnóstico capilar ¿Por qué? Esto te ayuda a conocer la estructura de tu cabello, en qué estado se encuentra y lo más importante el especialista en cabello te puede decir qué necesitas para mantenerlo sano y hermoso ¡Ojo! en esta consulta el especialista debe recomendar tratamientos que te ayuden a reestructurarlo mediante terapias capilares, corte de puntas, con productos de acabado, entre otros. Mujer cortándose el pelo Mujer cortándose el pelo | Credit: Getty Images Cómo saber cuál es el cambio al que me debo someter para mejorar mi apariencia Quizás el cambio que tienes en mente no es el necesario y sí otro que no has considerado. Por ejemplo quieres cortar el cabello pero no estás segura qué corte te queda mejor. Martínez recomienda que pruebes con una peluca que asemeje el corte que tienes en mente. Por otro lado, si lo quieres es llevar el cabello más largo y no quieres esperar, Martínez, quien además es especialista en extensiones de cabello, recomienda que utilices extensiones de cabello. "Las extensiones son la mejor opción cuando queremos lograr un cambio en el largo del cabello. Actualmente hay técnicas muy efectivas y la calidad del cabello en las extensiones es inmejorable", puntualizó el experto. Qué debemos tomar en cuenta para elegir el cambio de look "Con los cortes de cabello es muy importante que el estilista tome en cuenta la forma de tu rostro, independientemente si llevas el cabello largo o corto. Por ejemplo: si tienes el rostro ovalado, unas cuantas capas de cabello a la altura de tu mentón serán ideales para equilibrar la parte más delgada de tu rostro. Si tienes el rostro alargado, puedes probar con los flequillos, estos pueden disimular la longitud de tu rostro. Si lo tuyo es un rostro cuadrado, las ondas con volumen son la solución; además, estas dan la apariencia de una cara más alargada", recomendó Martínez. No todo lo que está de moda te hará lucir mejor "Actualmente el detalle de lacio o rizo no es nada establecido ya que cualquiera de estos tipos de cabellos no pasan de moda. Sin embargo, podemos considerar los cabellos lacios para algo casual y los peinados con ondas para algo especial", puntualizó el experto. "Para las estaciones otoño – invierno recomiendo los rojos oscuros y mechas rubias beige. Es en estas épocas del año es conveniente hacer un cambio de look con colores radicales ya que se pueden más fácil que durante el verano," dijo Marcelo. Encontraste el look que querías, ahora, ¿cómo puedes prolongarlo? Si lo que cambiaste fue de lacio a ondulado o rizo, debes utilizar siempre champús y acondicionadores hidratantes y una hidrocrema de peinar, ideales para este tipo de tratamiento. Si lo cambiaste para liso corto, usa la plancha de cabello junto con un producto de acabado como el aceite y aplícalo solo en las puntas. Y si tu cambio fue un cabello liso largo, es importante usar acondicionador y mascarillas de tratamiento capilar, incluso cremas de acabado. Finalmente, si fue cambio de color, el reconocido estilista puntualizó que debes usar productos apropiados para mantener el color en tu cabello, realizarte terapias capilares mes a mes en el salón o una crema de tratamiento para casa; además de utilizar champús sin sulfato y retocar las raíces por los menos cada quince días.

