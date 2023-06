¿Cambio de look para Adamari López? Este es el cabello con qué sueña la presentadora ¿Veremos a la puertorriqueña con un nuevo estilo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López, belleza Credit: IG/Adamari López Ya estamos a una semana de que comience el verano, pero muchas mujeres ya están pensando en un cambio de look para la temporada. Entre ellas cuentan varias celebridades como la Dra. Polo y Dayana Torres, pero parece que la próxima que busca una transformación es Adamari López. En su cuenta de instagram, la puertorriqueña se ha hecho conocer por sus chistosos Reels y su último contó con la ayuda de su peluquero y amigo, Fabian Tamayo. En el video, vemos a la presentadora mostrando una foto de inspiración de una modelo guapísima de cabello bien largo mientras Fabian imita al querido comediante Luis Raúl. "Por favor le dicen a Fabian Tamayo que me deje así. No es tan difícil... ¿o sí?" escribió junto al video. Por supuesto, sus fans quedaron llenos de risa después de ver el video. "Ada me has hecho reír en cantidad", "demasiado bueno" y "me eché a llorar en vez de reírme" contaron entre los miles de comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y aunque Fabian no podrá garantizar resultados exactamente como los de la foto, nos parece que si le quedaria lindo a Adamari unos rayitos estilo balayage como los de la modelo con un tono rubio más claro alrededor de la cara para el verano. Adamari López, belleza Credit: IG/Adamari López Incluso, la estilista Wendy Gutkin nos mencionó que el tono será uno de los más populares este verano. "Un rubio oscuro intenso puede ser el color que buscas este verano sin el daño que producen los productos que decoloran agresivamente" explica la experta. "Un rubio cremoso puede elevar tu rubio básico a un color único que refleja los suaves matices fríos".

