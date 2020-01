Cómo contaminar menos empezando por tu neceser y tu cuarto de baño Descubre cómo puedes reducir tus emisiones de CO2 y tu consumo de plásticos con unos simples tips de la mano de la experta en estilo de vida Zero Waste Lauren Singer. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque lamentablemente vemos y leemos noticias sobre el cambio climático y los desastres naturales cada día, afortunadamente la belleza, moda y el estilo de vida más sostenible están en boca de todos. Si te preguntas qué puedes hacer para reducir tu impacto medioambiental, tu consumo de plástico y tus emisiones de dióxido de carbono, lee esta entrevista con la propietaria de la tienda eco Package Free, OSJOSJOS, que a través de su tienda y su blog pone su granito a la causa empezando por envases reutilizables y una guerra al plástico a la que te vas a querer unir de inmediato. ¿Cómo se te ocurrió crear Package-Free, tu tienda de productos sostenibles para evitar envases de un solo uso? Empecé en 2017 y era mi manera de hacer dos cosas: primero, facilitarle a la gente como yo el encontrar productos que te ayuden a llevar un estilo de vida más sostenible. Segundo, ayudar a las marcas que hacen estos productos a tener más visibilidad y que pudieran descubrirles más personas en un solo sitio. ¿Por dónde empezar cuando quieres reducir plásticos y envases en tu rutina de belleza? No tienes porqué cambiar todo de repente. Recomiendo empezar por una sola cosa, un solo cambio, integrarlo en tu rutina, ver que funciona bien. Por ejemplo si usas un cepillo de dientes de plástico, pasar a uno de bambú, o si usas seda dental hecha de plástico pasar a una natural, cambiar el bote de champú por uno en barra… SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es tu champú en barra favorito? El que tenemos en Package Free ($14,99), que está hecho en el estado de Nueva York, a base de ingredientes orgánicos y veganos. Image zoom ¿Qué hay de los productos para el cuidado de la piel? Yo uso un jabón a base de aceite de árbol de té y carbón para limpiar el rostro y un aceite facial de la marca Meow Meow Tweet. ¡Y es todo lo que necesito! ¿Y el maquillaje? El maquillaje es una de las categorías más difíciles, no hay muchas alternativas sostenibles. Yo solo uso maquillaje natural y sostenible (como ella misma explica en su blog, Trash is for Tossers, se centra en productos que vengan en envases 100 por ciento reciclables o que se puedan rellenar y que estén hechos con ingredientes orgánicos y que no hagan pruebas en animales). [Por ejemplo] Me gusta la marca Alima Pure de maquillaje. Advertisement

Close Share options

Close View image Cómo contaminar menos empezando por tu neceser y tu cuarto de baño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.