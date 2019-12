Encuentra el calendario de adviento de belleza perfecto para esta Navidad ¡Son para morirse! No te pierdas estas cajitas de tesoros que esconden lo mejor de la cosmética en tamaño mini y con un diseño irresistible. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si tu madre es amante de los cosméticos de lujo, si quieres impresionar a tu mejor amiga con un regalo que la sorprenda cada día y que pueda seguir utilizando después de las fiestas o si sencillamente quieres darte un homenaje porque tú lo vales, los calendarios de adviento con productos de belleza son la mejor idea. Encuentra en esta selección el perfecto para cada estilo y corre que se te acaban los días para aprovecharlo. Glittering Galaxy of Makeup Magic Advent Calendar, de Charlotte Tilbury: Este es el regalo perfecto para las amantes del maquillaje que conocen todos los productos y lanzamientos de sus adorados labiales, bases de maquillaje, correctores e iluminadores. Además, cuando termine los productos puedes reutilizar la cajita para guardar productos de belleza en la encimera de tu baño. ¡Es preciosa! $160 en netaporter.com Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Holiday Wishes Advent Calendar Gift Set, de Clarins. ¡El más práctico! Todos tus must haves de cuidados de la piel en tamaño mini ideal para viajar o para llevar en tu neceser al trabajo o al gimnasio. Desde desmaquillante de ojos, limpiadora en espuma, crema hidratante de día, mascarilla para los ojos y hasta rímel, tiene todo lo que puedes necesitar. $60 en Macy´s. Image zoom Holiday Advent Calendar, de L´Occitane. De lo más completo. Este pack de lujo incluye best sellers favoritos de los fans de esta marca como sus cremas de manos de almendras, rosas o lavanda; gel de ducha y champú, jabones en barra, un aceite para el cuerpo irresistible y hasta una bomba efervescente para darte un baño relajante. Elijas el que elijas, ¡vas a divertirte descubriendo un producto de belleza cada día! Eso si eres capaz de resistir la tentación de abrirlo todo de golpe. Advertisement

Close Share options

Close View image Encuentra el calendario de adviento de belleza perfecto para esta Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.