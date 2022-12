Los calendarios de Adviento más exclusivos que nos han conquistado ¡aunque no podamos comprarlos! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Calendario adviento lujo 2022 Credit: Cortesía Aunque solo soñemos con comprarlos, estos lujosos calendarios de Adviento son toda una inspiración, tanto por los tesoros que esconden como por lo hermosos que son, y sin duda harán más amena la cuenta atrás para la Navidad. Empezar galería Tiffany & Co. Calendario adviento lujo 2022 Credit: Cortesía El calendario más lujoso de este año está inspirado por las tarjetas navideñas que Andy Warhol realizó para la firma en los años 50 y 60. Decoradas con sus ilustraciones o en el azul más famoso del mundo, las cajitas esconden una selección de regalos que van desde diamantes a llamativas joyas de la mítica marca. No hemos conseguido averiguar el precio pero el calendario de 2019 de la firma de joyería se vendía por $112,000. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Swarovski Calendario adviento lujo 2022 Credit: Cortesía Aunque no es de moda ni belleza, este calendario es una auténtica joya. En su interior nos esperan 25 adornos, figuras e imanes realizados en el más exquisito cristal, con algunos diseños exclusivos y conocidos personajes de la mítica firma. Calendario de Adviento, de Swarovski. $800. swarovski.com 2 de 8 Ver Todo 111 Skin Calendario adviento lujo 2022 Credit: Cortesía Descubre el secreto para una piel perfecta con este calendario diseñado como un tratamiento intensivo de doce días. En su interior, una colección cápsula de lo. mejor de esta línea inspirada en los efectos de la cirugía. Calendario 12 days of 111 Skin, de 111 Skin. $675. 111skin.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Dior Calendario adviento lujo 2022 Credit: Cortesía 24 sorpresas de la Maison francesa, entre perfumes, productos para la piel y maquillaje, esconde este hermosísimo calendario. Representada, la mítica tienda de Dior en la Avenida Montaigne de París, decorada con una combinación de constelaciones, flores, bestias fantásticas y polvo de estrellas a cargo del artista Pietro Ruffo. Calendario de Adviento, de Dior. $650. dior.com 4 de 8 Ver Todo Acqua di Parma Calendario adviento lujo 2022 Credit: Cortesía Con esta caja inspirada por una sombrerera y pintada imitando las técnicas artesanales típicas de Florencia en tonos dorados y amarillos característicos de la casa de fragancias, la cuenta atrás para la Navidad se convierte en una fiesta de perfumes con algunas esencias míticas de la firma y otras lociones. Calendario de Adviento, de Acqua di Parma. $600. saksfifthavenue.com 5 de 8 Ver Todo La Mer Calendario adviento lujo 2022 Credit: Cortesía Transforma tu rostro con una rutina completa de 12 productos, desde limpiadora a sueros o tónico, infusionados con el caldo "milagroso" de la firma para el cuidado de la piel, que se presentan en una caja de ensueño. Calendario de Adviento Twelve Days of Transformation, de La Mer. $580. cremedelamer.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Penhaligon's Calendario adviento lujo 2022 Credit: Cortesía Tras las puertas de esta graciosa botella con motivos y personajes circenses esperan jabones, perfumes, velas y otros mini tesoros de esta veterana firma británica. Calendario de Adviento Doors of Wonder, de Penhaligon's. $535. penhaligons.com 7 de 8 Ver Todo Diptyque Paris Calendario adviento lujo 2022 Credit: Cortesía Entre los astros aparece un misterioso objeto celeste: es el Calendario de Adviento de esta casa francesa. De un profundo color negro, reúne todos los colores de la noche y luce una vía láctea fosforescente. Cada día revela un nuevo tesoro: una vela, una fragancia o un jabón. Calendario de Adviento, de Diptyque. $480. diptyqueparis.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

