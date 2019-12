¡Por fin! Encontramos calcetines sostenibles, bonitos y por una buena causa Con la compra de un par de estos calcetines puedes ayudar a combatir la malaria, luchar contra la violencia machista, limpiar los océanos y a plantar árboles en las selvas tropicales. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cada año solo en Estados Unidos mandamos unos 10,5 millones de toneladas de ropa al vertedero. Y es que, aunque muchos no lo saben, el sector de la moda es particularmente contaminante. Si te preocupa el cambio climático y quieres tomar medidas empezando por tu armario, tenemos los mejores consejos para ser una experta en comprar segunda mano, uno de los gestos más ecológicos que puedes hacer en cuestión de ropa y las claves para comprender el fenómeno de la moda sostenible que está cada día más en boca de todos, pero hay una prenda que se nos resistía: los calcetines. Por razones obvias nadie quiere utilizar unos calcetines de segunda mano, así que, junto con la lencería, esta es la prenda más difícil de encontrar en versión sostenible. Es decir, que su proceso de fabricación tenga menor impacto medioambiental, por ejemplo utilizando algodón orgánico de comercio justo en lugar de algodón genéticamente modificado, y que respete los derechos laborales y humanos de las personas involucradas en su fabricación. ¡No es nada fácil! Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La marca Conscious Step colabora con ONGs de todo el mundo que se centran en causas como la reforestación, la lucha contra el cáncer de mama o la malaria, la limpieza de los océanos o la erradicación de la violencia machista. Cada par de calcetines, que tienen un precio de $14,95, está vinculado a una de estas causas. Entre otras iniciativas solidarias, con las ventas de estos calcetines, desde la marca aseguran que han contribuido a plantar 279,227 árboles, protegido 115,000 árboles en selvas tropicales y repartido 58,401 comidas a los más necesitados. Image zoom Lo mejor de todo es que los calcetines están hechos en India con algodón certificado orgánico y de comercio justo, que da trabajo a pequeñas granjas locales que no usan herbicidas, insecticidas y pesticidas que tienen un efecto muy negativo en la salud de los granjeros y en el medio ambiente. Los calcetines están a la venta en su web conscioustep.com donde también puedes encontrar más info sobre todas las causas que apoyan y las organizaciones con las que trabajan. ¡Es un paso adelante! Advertisement

