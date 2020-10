Close

La calabaza es una gran aliada de la belleza ¡Mira cómo puedes usarla! Esta temporada de otoño, convierte a la calabaza en tu mejor aliada de belleza. Puedes usarla para embellecer tu piel, mejorar tu salud y para adelgazar. Mira los consejos de la doctora Maribel Pedrozo. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La calabaza está en todas partes durante la temporada de otoño, adornando tu jardín o tu mesa en el Día de Acción de Gracias. Muchos son fanáticos de la sopa, el pastel, flan o café de calabaza. Su sabor es delicioso y su color naranja perfecto para usarla como artículo decorativo, pero pocos conocen sus beneficios de belleza. La doctora Maribel Pedrozo reveló sus secretos a PONTE BELLA. "Se usa en forma de mascarillas para tu rostro, cremas y serum anti-edad", dice la experta en piel. Image zoom (Anjelika Gretskaia/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images) "La calabaza o auyama es un excelente antioxidante con muchas vitaminas, minerales y aminoácidos para la salud en general y la mejor amiga para sentirte relajada y perder peso", añade la dueña de Biobell Oriental MedSpa en Miami. "Empieza a adoptarla en tu dieta ya que funciona increíblemente para un régimen alimenticio bajo en calorías". Aunque sorprenderá a muchos, las calabazas no son verduras, son frutas. "Es un súper alimento que ayuda a estar nutrido como debe ser", añade la doctora. "Tiene poderes depurativos y diuréticos. Es increíblemente versátil a la hora de cocinarla. A mí me encanta hacerla en panqueques, arepas, tortas, y muffins". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Doctora Maribel Pedrozo Cortesía de Maribel Pedrozo Esta fruta mágica —que aparece hasta en cuentos de hadas como La Cenicienta— contiene una alta cantidad de fibra y vitamina A. "Las calabazas también proveen mucha vitamina C, riboflavina, potasio, cobre y manganeso, además de una significante cantidad de vitamina E, tiamina, niacina, vitamina B6, folato, hierro, magnesio y fósforo". Image zoom Getty Images Pedrozo añade que su color anaranjado es muestra de la presencia de un fitonutriente particularmente benéfico: la carotina. "Ésta se convierte en vitamina A en el cuerpo, dando una buena inyección de antioxidantes con la capacidad de ayudar a prevenir enfermedades del corazón, cáncer, y muchos de los efectos degenerativos del envejecimiento". La vitamina A ayuda a mantener una buena visión y a prevenir cáncer de pulmones y de la boca. Image zoom Getty Images Las semillas de la calabaza no solo son una sabrosa merienda, son fáciles de llevar en la cartera y comer cuando queremos picar algo por fatiga. Son una fuente concentrada de minerales y vitaminas, brindándonos energía, pero sin colesterol, lo cual es excelente para la salud cardiovascular. Image zoom Cortesía de Maribel Pedrozo "La semilla de calabaza contiene el amino ácido triptófano", concluye Pedrozo. "Una vez que la comemos, ya en el cerebro se convierte en GABA (Gama amino butereina), un nutriente que relaja al cuerpo, calma los nervios, mejora el sueño y transmite señales entre neuronas". Sin duda hay muchas razones para amar la calabaza y cada vez se usa en más productos de belleza, desde exfoliantes faciales hasta lociones, jabones, acondicionadores para el cabello y labiales. ¡Por algo el hada madrina de La Cenicienta la escogió como carruaje!

