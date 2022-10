Los secretos para combatir la caída del cabello con factores de crecimiento El Dr. Campos comparte los detalles detrás del tratamiento que transformará tu melena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tener un cabello fuerte y abundante ha sido, históricamente, símbolo de fuerza y vitalidad. Los hombres son los que más han llorado su pérdida, pero la caída del cabello afecta también a las mujeres y el porcentaje ha aumentado en los últimos años. ¿Cómo pueden ayudarnos los factores de crecimiento con este problema? El doctor Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó sobre el tratamiento. Cabello, perdida de pelo Credit: Getty Images ¿En qué consiste? La alopecia androgénica sea masculina o femenina es debida a la acción del 5-alfa-reductasa, una enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona y provoca la reducción del folículo piloso, el cabello se hace más frágil, más fino y más débil. Por su parte, los factores de crecimiento son proteínas que se encuentran en nuestra sangre y desempeñan una importante función en la comunicación intercelular para la reparación de lesiones. Al infiltrar o colocar estos factores directamente se acelera y mejora el proceso de regeneración celular acortando el tiempo de recuperación. Su aplicación en el folículo piloso facilitará entre otros procesos, la transformación de colágeno tipo I en colágeno tipo III y la aparición de nuevos vasos sanguíneos, favorecerá el crecimiento de nuevo pelo y la prevención de la pérdida del cabello existente. ¿Cuáles son sus beneficios? Uno de los beneficios más destacables es que se trata de un procedimiento natural ya que se utilizan las propias proteínas del paciente para reparar el daño producido. La utilización de PRP a nivel capilar aumenta la formación de colágeno y favorece la vascularización a nivel del folículo piloso por lo que poco a poco se consigue frenar la caída del cabello y se refuerza la regeneración del mismo en pacientes con pérdida moderada de pelo. Al terminar el tratamiento el paciente puede regresar a su vida normal de manera inmediata. ¿Qué esperar durante el tratamiento? Para la obtención del plasma rico en factores de crecimiento basta con extraer al paciente un pequeño volumen de sangre, introducirla en tubos con un anticoagulante, separar las fracciones plasmáticas mediante centrifugación controlada y luego utilizar el plasma rico en factores de crecimiento. Aunque estas punciones se toleran bien, antes de iniciar la sesión se puede aplicar anestesia tópica, anestesia local inyectada o aire frío para evitar cualquier posible molestia. El número de sesiones variará en función de cada caso. A partir de las 3 semanas ya se percibe un cambio, aunque es a los 6 meses cuando se aprecia el resultado y eficacia del tratamiento, con un cabello visiblemente más reforzado y la estimulación del crecimiento de nuevos cabellos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Quién es el paciente ideal? La bioestimulación capilar con plaquetas puede aplicarse tanto en hombres como en mujeres, aunque es en este segundo grupo es donde se aprecian los mejores resultados, puesto que la alopecia masculina va íntimamente relacionada con el alto nivel de andrógenos en el hombre, mucho inferior en la mujer. Actualmente se aplican en pacientes que se han sometido a un tratamiento de injerto de cabello para acelerar los resultados. ¿Cuál es su costo? El costo del tratamiento con factores de crecimiento para la caída del cabello está entre $400 a $500 por sesión y se necesitan un mínimo de 3 sesiones para obtener y mantener los resultados deseados. Una última recomendación… En la mayoría de los casos, la alopecia o la poca densidad de cabello se puede tratar de forma satisfactoria. Pero para ello, es fundamental identificar el factor causante y actuar de forma precoz. La popularidad de este tratamiento, ha generado miles de preguntas entre las personas, por este motivo, si últimamente has observado una pérdida del pelo importante, no dudes en acudir a un especialista para una valoración profesional.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los secretos para combatir la caída del cabello con factores de crecimiento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.