¡Descubre el poder del cacao para embellecer!: Secretos mayas desde la exótica Guatemala La cultura maya aprovecha en Guatemala desde hace miles de años las virtudes del cacao para la salud y la belleza. Conoce sus propiedades para la piel y el cabello con estas recetas "beauty" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante un viaje soñado a Guatemala para mis #EspecialesconKika visité el museo Xocolatl Factory, en el pueblo de San Juan, a orillas del lago Atitlán, rodeado de majestuosos volcanes. Allí aprendí que el cacao, preciado fruto nativo de nuestras tierras y atribuido a la diosa Ixchel, no solo es una delicia para el paladar, sino uno de los hidratantes naturales más poderosos que existen para la piel y el cabello. Disfruta el vídeo que encontrarás arriba con detalles de mi aventura en una tierra donde definitivamente se encuentra una cuna invaluable de rituales de belleza y que hace parte de nuestra sección Birth of Beauty. Guatemala volcanoe Credit: Cortesia Kika Rocha Los mayas y civilizaciones mesoamericanas lo han disfrutado desde siempre como un nutritivo alimento, pero también como un bálsamo de belleza por sus propiedades emolientes y su alto contenido de colágeno. Todo el fruto se aprovecha: las semillas para elaborar el rico chocolate o la manteca con la que se hacen productos como el bálsamo de labios, que no puede faltar en tu bolso. En mi visita pude ver cómo se elabora la manteca de cacao a partir de las semillas sobre un molcajete enorme de piedra. ¡Una maravilla! Cacao museum Guatemala Credit: Cortesia Kika Rocha Con las cáscaras secas y molidas del caco se preparan desde exfoliantes faciales y corporales hasta saludables tés digestivos que sanan hasta las molestas migrañas. Fue una visita divertida, informativa y deliciosa que me hizo apreciar aún más las bondades del rico fruto. Te de Cacao Credit: Cortesia Kika Rocha Después de regresar a casa empecé a investigar productos para la piel y el cabello elaborados con cacao. Por eso aquí te presento algunas de mis opciones favoritas para incorporarlo en tu rutina de belleza con opciones a tu alcance en farmacias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para labios suaves este bálsamo de manteca de cacao que puedes aplicar cuando sea necesario rescata, protege y acondiciona tu boca. Lip Butter stick, de Korres. $18. amazon.com Korres lip butter Credit: Cortesia KORRES Si buscas una mascarilla iluminadora para decir adiós arrugas, acné y eczema esta es una opción orgánica que puedes usar una vez a la semana. Antioxidant Cacao Masque, de KPS Essentials. $52. kpsessentials.com Vaseline Cocoa Lotion Credit: Cortesía Vaseline KPS cacao masque Credit: Cortesía KPS Essentials Para piel hidratada y radiante esta loción de cacao y manteca de karité, es perfecta para tratar a diario la piel reseca, restaurando su elasticidad y luminosidad natural. Aplícala en todo el cuerpo después de la ducha. Intensive Care Cocoa Radiant Lotion, de Vaseline. $7.99. En farmacias. No dejes de buscar ingredientes naturales en tus productos de belleza diarios. ¡Tu piel y tu salud se beneficiarán!

