¡Increíble! Tienes que conocer este producto que elimina el frizz del cabello por 72 horas ¡No dejes que la humedad del verano afecte tu melena! Este champú y acondicionador tratan y suavizan el cabello lacio o crespo para que puedas lucirlo como prefieras...¡de verdad funciona! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para estar preparada para la llegada del verano con el característico calor y la humedad del ambiente, para esta nueva entrega de mis Especiales con Kika me dediqué a investigar sobre nuevos productos que puedan ayudar a mantener el cabello saludable, hidratado y sobretodo libre de frizz para peinarlo a mi antojo. En Nueva York, gracias a la invitación de Nexxus al hotel Baccarat conocí a la estilista Lacy Redway experta en manejar diversos tipos de cabello. Descubrí no sólo su talento sino una nueva línea de productos ricos en proteínas que ayudan a darle a tu pelo lo necesario para que se mantenga manejable y bello aún en los días más húmedos y calurosos. Encantada de la vida me puse en sus manos para ensayar no sólo los productos, sino el nuevo look con el cabello rizado y con mucho volumen que verás arriba en el vídeo. ¡Quedó fabuloso!. Stylist Lacy Credit: Cortesia Kika Rocha "La revolución del verano es esta nueva línea de empaque azul de Nexxus Ultra Light Smooth", me explicó la experta. "Después de lavarlo tu melena queda suave, sedosa y sin frizz con un efecto que dura hasta por 72 horas", También me comentó: "Es Ideal para todo tipo de cabello. No lo deja pesado. Es de textura ligera y ayuda a mantener el cabello en perfecto estado". Ultra Smooth Nexxus Credit: cortesia Nexxus Mientras lavaba y acondicionaba mi pelo aprendí que la ciencia detrás de esta línea es increíble. Nuevos ingredientes y proteínas preparan el cabello para resistir la humedad sin importar su textura. Una vez limpio, Lacy fue secándolo por secciones y enrollando cada mechón en el rolo inmediatamente después de pasar el cepillo para lograr un volumen espectacular. "Estos rolos ayudan mucho a dar forma al cabello", me explicaba. "El problema es que la gente se seca el cabello con cepillo y allí se pierde todo el calor del proceso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a la experta aprendí este truco de abuelita pues los rolos ayudan a conservar el valor, el secado, mantener la forma y dar el volúmen. "Si no tienes rolos igual puedes enrollar el cabello con tus dedos para enroscar los mechones y los fijas con ganchos", me aconsejó. Después de unos minutos soltó los rolos y con una tenaza rizadora de doble barra delgada, empezó a enrollar mechón por mechón. Una vez terminó, con la ayuda de una peinilla de dientes gruesos y sus dedos, abrió un poco los rizos y desarmó la ondas para darles mayor naturalidad. Kika curls Credit: Cortesia Kika Rocha Para rematar aplicó un poco de laca y en uno de los costados me puso este bello ganchito de madreperla con mi nombre que el equipo de Nexxus me tenía de regalo sorpresa. Quedé fascinada con este look realizado por Lacy Redway y su asistente Gabbi Jeanne. Ambas estaban felices con el resultado de su trabajo, pero más allá de los halagos no dudaron en darme una última recomendación: "El secreto de un cabello sin frizz empieza en la ducha con el uso de productos que te van a dar la protección y el efecto ideal", me dijo por supuesto recalcando la eficacia de la línea Nexxus Ultra Light Smooth. Espero haberte antojado con este look y estos productos. ¡A gozar tu melena en verano!

