Revive tu cabello en primavera con este cóctel de vitaminas esenciales ¡Nada más bello que un cabello ondulado lustroso e hidratado! Sigue estos consejos del estilista Emilio Uribe para darle vida a tu melena esta temporada Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estilista de las estrellas Emilio Uribe nos recibió en POSH, su salon de Coral Gables en Miami para compartir una maravillosa terapia con una mascarilla revitalizante para que las melenas onduladas se despidan de los duros meses de invierno, de la resequedad y del frío y reciban la primavera en todo su esplendor. ¡Es el momento del cabello hidratado y lustroso! Con la asistencia de la bella Chiara, una joven modelo con una abundante cabellera rizada nos demostró paso a paso su tratamiento basado en vitaminas orgánicas que restauran la hebra capilar y le devuelven su textura sedosa. ¡Mira el vídeo arriba! "Todos los cabellos necesitan hidratación, pero especialmente el ondulado o rizado pues tiende a resecarse más", explica el experto. "Necesita mucho cuidado así como los cabellos tratados con químicos. Todos requieren mascarillas revitalizantes". El tratamiento que usó con Chiara se basa en una vitamina tópica que contiene elementos e ingredientes naturales, siendo uno de ellos el aceite de almendras. "Una de sus particularidades es que contiene un factor de protección solar natural ideal tanto para la piel como el cabello", nos dice. "Poca gente lo sabe". Esta mascarilla también contiene vitaminas como la B6, la B, la C, la A, trigo hidrolizado y aceite de oliva. "Todos estos componentes se mezclan juntos para lograr que el cabello recupere su textura, su brillo y sobretodo elimine el frizz". "Para un tratamiento intensivo en el cabello ondulado es preciso humedecerlo primero, aplicar la mascarilla vitamínica y luego cubrir la cabeza con un gorro para someterse a un tratamiento de calor que abra la cutícula del cabello y ayude a que los ingredientes puedan absorberse", prosigue Uribe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantidad de tratamiento depende de la densidad y el largo del cabello, pues para una melena larga y gruesa se recomienda una medida equivalente a cuatro cucharadas grandes. Uribe explica que se puede aplicar con las manos y distribuirse bien por todo el pelo. El gorro plástico debe dejarse durante 45 minutos. "Otra alternativa es aplicar un poco de tratamiento o masaje en el cabello para al ir al gimnasio, pues el calor corporal también ayuda a la absorción de las vitaminas", explica. En el salón el experto utilizó una máquina de oxígeno que beneficia no sólo la hebra capilar sino todo el cuero cabelludo. El tratamiento con la máquina se recomienda por 15 minutos, pero si el cabello está muy maltratado se recomiendan mas de 30 minutos. Luego se debe enjuagar con agua fresca y usar un champú suave. "El agua caliente para el cabello es literalmente veneno", dice el experto. "Mata el cabello, es como si se le echara agua caliente a una planta. El cabello de Chiara una vez lavado y desenredado lució suave y sedoso, los dedos del estilista se deslizaban fácilmente por este. Para peinar y formar los rizos naturalmente, Uribe utilizó un difusor. El resultado como puede apreciarse en el vídeo arriba fue maravilloso y la sonrisa de Chiara lo confirma. "Lo único que requiere un cabello ondulado es hidratación y sobretodo en este momento para recibir la temporada de primavera pues se necesita rescatarlo de la resequedad del invierno", concluye orgulloso el experto. Otra alternativa que recomienda el estilista si no se quiere lavar mucho el pelo para no afectar el balance del cuero cabelludo, es el champú en seco. Uribe tiene una fórmula que contiene aceite de argán y de kernel, una semilla de palma que ayuda para proveer la hidratación y prolongar el tiempo entre lavado y lavado, combatiendo la grasa pero sin resecar. Te invitamos a seguir a Emilio Uribe en su Instagram @emiliouribebeauty además de buscar sus productos en su sitio web ubebeauty.com La invitación también está abierta para visitar en Miami su salón Posh en Coral Gables, un lugar para relajarse y encontrar de nuevo tu cabello soñado en manos de este reconocido y talentoso estilista de estrellas como Shakira, Beyonce y muchas otras.

