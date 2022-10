¿Por qué el cabello necesita aminoácidos para mantenerse saludable? El cabello se compone de animoácidos que vamos perdiendo con el paso de los años debido a los tratamientos químicos a los que lo sometemos. Por eso, un experto nos cuenta cómo podemos recuperarlos para devolverle la salud a nuestra melena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando el reconocido estilista y maquillista Haime Camacho, de Avant Garde Salon and Spa en Miami, me recomendó hacerme el tratamiento Pure Brazilian a base de aminoácidos, me sorprendió que la base de este tratamiento es una variedad de aminoácidos que el cabello tiene y que con el paso de los años o por los procesos químicos a los que sometemos nuestro cabello, se va perdiendo, así que es importante producirlo a través de procesos artificiales. "Este tratamiento ha tomado fuerza con un fin cosmético porque se ha probado que ayuda a recuperar el cabello y a prevenir su caída. Por lo general, las personas conocen o solicitan tratamiento a base de queratina porque apenas se está dando a conocer lo importante que es proveer a nuestro cabello y cuero cabelludo la dosis de aminoácidos que se necesita para que este produzca queratina y que permita su crecimiento. Es muy importante ponerse en manos expertas porque si estos no son suministrados de forma correcta a las células de los folículos pilosos, el nivel de producción de la queratina se reducirá o perderá fuerza, provocando calvicie o canas", puntualizó Camacho. Mujer con cabello bonito Mujer con cabello bonito | Credit: Getty Images Sobre el Pure Brazillian, Haime especificó que este es un smoothing system, o sea, que suaviza, nutre y combate el frizz en nuestro cabello, al proveernos con 18 diferentes aminoácidos, convirtiéndolo en el producto con la cantidad de estos nutrientes más alto en el mercado. Sobre los beneficios, Camacho nos compartió los siguientes: Sella la cutícula.

Elimina el frizz.

El cabello seca más rápido, lo cual disminuye la exposición al calor de las herramientas de secado.

Aumenta el brillo.

Le da más fuerza al cabello.

Estimula el crecimiento del cabello.

Reconstruye la hebra.

Evita que se abran las puntas del cabello (split ends). Otra gran ventaja que puntualizó el experto es la siguiente: "Con este tratamiento no tienes que esperar 3 días o más para poder lavarte el cabello, con el Pure Brazilian al secarte el cabello, automáticamente el tratamiento penetra en el cabello porque la química surge con el calor. Por eso el planchado es varias veces por hebra. Es muy importante recalcar que el producto no es una queratina, las queratinas son a base de proteínas (el exceso de proteínas quiebra el pelo y lo pone duro) algo que no pasa con este tratamiento a base de aminoácidos. También debo dejar claro que tampoco es un alisado o anticurl. El tratamiento sinceramente es excelente para tu cabello", enfatizó Camacho, quien es además educador en la aplicación de este tratamiento. Sobre cómo prolongar el efecto y cada cuánto tiempo lo debemos aplicar, el experto educador nos recomendó utilizar la línea completa del cuidado del cabello Pure Brazilian. Sobre la frecuencia siempre recomiendo cada 5 o 6 meses o según se vea la condición del cabello. Obviamente si sigues los pasos siguientes, puede durar más tiempo. Utilicen: Productos sin sulfato.

Aplicar periódicamente la mascarilla Deep Condition Masque de Pure Brazilian, creada especialmente para aumentar la duración del efecto.

Evitar mojar el cabello en el mar o piscina. Recuerden que estamos en el proceso de restaurar el cabello, así que eviten el agua salada o con cloro, pues sus activos quitan el efecto.

