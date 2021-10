Celebra tu cabello natural con estos productos para tus rizos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería cabello, pelo, melena, rizos Credit: Getty Images ¿Sabías que el diez de octubre es el día nacional de amar tu pelo? Aquí te tenemos todo lo que necesitas para gozar tu melena natural. Empezar galería Producto milagroso Cabello, hair, productos, rizos Credit: Cortesía Si ya conoces el acondicionador infalible de esta marca, te encantará la versión nueva creada para rizos. It's A 10 Coily Miracle Leave-In, de It's a 10 Haircare. $24.99. itsa10haircare.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Rizos perfectos Cabello, hair, productos, rizos Credit: Cortesía Si buscas definición en tus rizos naturales, esta crema domará el frizz sin dejar a tu pelo tieso. Light Hold Creme Gel, de Bounce Curl. $17.99. bouncecurl.com 2 de 10 Ver Todo Alternativa natural Cabello, hair, productos, rizos Credit: Cortesía Aprovecha del poder del pequi, una fruta brasileña que hidratará y le dará definición a tu cabello. Pequi Curl Activator, de Ceremonia. $27.00. ceremonia.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Eco chic Cabello, hair, productos, rizos Credit: Cortesía Deja atrás los pomos plásticos con esta barra de champú vegana. Professor Curl Solid Shampoo for Curly Hair, de Ethique. $15.00. ethique.com 4 de 10 Ver Todo Cabello definido Cabello, hair, productos, rizos Credit: Cortesía Un cepillo es esencial para fomentar volumen y definición en tus rizos antes de secarlos al aire. High Definition Curlbrush, de Heat Free Hair. $25.00. heatfreehair.com 5 de 10 Ver Todo Hidratación total Cabello, hair, productos, rizos Credit: Cortesía Este tratamiento profundo y avanzado restaura, fortalece y nutre tus rizos gracias a sus ingredientes como el aceite de aguacate y hoja de loto. Deep Conditioning Rinse, de CURLiCUE. $32.95. davroe.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Opción de lujo Cabello, hair, productos, rizos Credit: Cortesía Esta espuma ayudará a definir las ondas naturales sin dejar sensación pegajosa o pesarle al pelo. Curl Shaping Mousse, de Oribe. $39.00. sephora.com 7 de 10 Ver Todo Exfoliación refrescante Cabello, hair, productos, rizos Credit: Cortesía Si usas productos al diario, es esencial exfoliar tu cuero cabelludo para mantener la salud de tu melena. Scalp-Serum: Cooling Greens Exfoliating Scalp Treatment, de Bread Beauty. $28.00. sephora.com 8 de 10 Ver Todo Mascarilla esencial Cabello, hair, productos, rizos Credit: Cortesía Este hair mask es ideal para las que tengan daño de tratamientos anteriores y dejará a cualquier pelo hidratado y más saludable. Don't Despair, Repair!™ Deep Conditioning Hair Mask, de Briogeo. $38.00. sephora.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Melena controlada Cabello, hair, productos, rizos Credit: Cortesía Termina tu peinado con este gel ligero que asegurará que se quede perfecto el día entero. Gin Twist Edge Control Gelée, de Drybar. $26.00. sephora.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

