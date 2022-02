El accesorio más chic que debes tener esta primavera Si quieres lucir fabulosa y muy fashion esta primavera, necesitas este clásico accesorio. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando le damos la bienvenida una nueva temporada son muchas las tendencias que llegan con ella. Y es que cada año las grandes casas de moda se encargan de presentar diferentes propuestas que luego vemos a todos llevar. Eso sí, debemos tener en cuenta que también hay piezas clásicas que no te deben faltar. Por ejemplo, para la primavera necesitas una gabardina, zapatos planos, colores pasteles o intensos como es el caso de este año y también las piezas con estampados florales. Otra cosa que también debes tener esta temporada es una o varias bufandas de seda o satín. Este accesorio será un must en esta primavera y lo vas a necesitar para lucir regia y superchic. Las bufandas de seda o satín las puedes usar de diferentes formas, ya sea en una cartera, en el cuello o en la cabeza. Es precisamente en la cabeza dónde más se llevará. Lo bueno de este accesorio es que, si bien en algunos años se usan más que en otros, nunca pasan de moda y son una prenda clásica que le dan mucha distinción a cualquier look. Lo bueno es que puedes encontrarlas estampadas o lisas, y a precios bastante asequibles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bufandas de satin, primavera Credit: Cortesía Bufanda de satín, de Nuweerir. $16.99. amazon.com Bufandas de satin, primavera Credit: Cortesía Large Satin Scarf, de 12thknit. $9.90. etsy.com Bufandas de satin, primavera Credit: Cortesía Satin Effect Printed Handkerchief, de Zara. $17.90. zara.com Bufandas de satin, primavera Credit: Cortesía Graphic Print Scarf, de Shein. $7. shein.com Nos dimos a la tarea de buscar algunas opciones fabulosas para que desde ya compres tus favoritas y entres a esta nueva temporada con el pie derecho y muy fashion.

