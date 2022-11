5 nuevas fragancias que embriagarán tus sentidos este otoño Elegimos nuestras favoritas para que le hagas un update a tu colección de perfumes con estas deliciosas aromas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de perfumes se trata, existe un mar de opciones allá afuera, y qué bueno porque nada como tener muchas opciones a la hora de elegir una fragancia. Los perfumes pueden cambiarnos el ánimo, nos pueden transportar a otro momento o lugar, y hasta pueden hacer que nos enamoremos. Por eso, las fragancias ocupan un lugar muy importante a la hora de vestirnos y dejar nuestra huella. Así como renovamos el armario cuando viene un cambio de temporada, de esa misma manera es importante cambiar de perfume y usar uno que vaya más de acuerdo a, ya sea los meses de frío o las temperaturas cálidas del verano. Nada como llevar una fragancia que vaya con tu look. Es por eso que esta temporada de otoño es perfecta para elegir una o varias fragancias que nos van a acompañar en los largos meses de frío. En especial, esa que vamos a llevar puesta durante todas esas celebraciones de fin de año o incluso para regalarselo a esa persona especial en tu vida. Aquí te mostramos cinco nuevas fragancias que estamos seguras embriagarán tus sentidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN J' Adore Parfum D'Eau, de Dior Esta nueva versión del icónico perfume de la marca está compuesto solo con agua y flores, lo que lo convierte en una fragancia fresca y más ligera. Es perfecto para esos días soleados en los que sales de brunch o de compras. También es ideal para las vacaciones. Cuesta $148 y lo obtienes en dior.com Dior perfume Credit: Cortesía Paradoxe Eau de Parfum, de Prada Otra fragancia floral para el otoño, para las chicas que prefieren oler frescas y femeninas. Sin duda, uno de los perfumes más populares del momento. Cuesta $112 y lo puedes obtener en ulta.com Prada Credit: Cortesía Delina Exclusif Edition Royale Eau de Parfum, de Parfums de Marly Una nueva versión del exquisito perfume de la marca que se convertirá en tu favorita. Tiene notas de bergamota, pera, lychee y ámbar. Cuando la usas no pasas desapercibida. Es una de mis favoritas. Cuesta $357 y lo puedes comprar en saksfifthavenue.com Parfum de Marly Credit: Cortesía Lovefest Burn Cherry, de Kayali Notas de palo santo, cerezo negro y rosa damascena, hacen de este perfume uno muy sensual y perfecto para esas noches frías. Cuesta $118 y lo encuentras en sephora.com Kayali Credit: Cortesía Bombshell Magic, de Victoria's Secret Esta fragancia fue creada con el espíritu de las fiestas en mente y gracias a notas como elixir de mora, peonía, vainilla y pachulí, será tu mejor aliado durante todos las actividades de fin de año y para empezar con pie derecho el 2023. Cuesta $59.95 y la encuentras en victoriassecret.com Victoria's Secret Credit: Cortesía

