Descubre cómo mejorar el bruxismo, un hábito involuntario que puede dañar tus dientes La dentista Karent Sierra comparte sus mejores consejos para aliviar este mal provocado por el estrés y la ansiedad.

Cuando hablamos de belleza, no solo tenemos que pensar en el cuidado de la piel o en maquillaje, sino también en productos que mantengan el cabello en óptimas condiciones, cremas y exfoliantes que nos ayuden a cuidar la piel del cuerpo, y también en el cuidado de nuestra dentadura. Muchas veces se nos olvida que tener dientes bien cuidados también hace que nos veamos más bellas y saludables. Es por eso por lo que debemos tener en cuenta varias cosas para mantener una dentadura envidiable. Además de problemas como las caries o la gingivitis, los dientes también se pueden dañar o desgastar a causa del bruxismo, un acto involuntario que hace que apretemos la mandíbula causando roce entre los dientes. Esto lo causa el estrés y la ansiedad, y debido a la pandemia esto se ha vuelto más frecuente de lo que te imaginas. Para que nos ayude a mejorar este problema, que podría dañar nuestra dentadura, hablamos con la dentista de celebridades Karent Sierra, conocida por su participación en el popular show de telerrealidad Real Housewives of Miami y a quien en febrero veremos en el canal Lifetime con el show Be Latina, en el que tocará temas sobre estilo de vida, familia, moda, comida y entre muchos otros de interés para la mujer y toda la familia. "Las personas que sufren bruxismo se despiertan con dolor en la mandíbula porque suelen apretar los dientes especialmente mientras duermen", explica la doctora. Lee a continuación sus mejores tips.

- El yoga facial que es una disciplina que se relaciona con la relajación de los músculos de la cara. Se trata principalmente de estiramientos que fortalecen la musculatura alrededor de la boca. Si ejercitando los músculos tensos y rígidos, podemos aliviar esa tensión. - Un ejercicio muy bueno para aliviar esa tensión consiste en facilitar la apertura de la mandíbula ejercitándola. Podemos introducir un corcho entre nuestros incisivos, aguantar con varios segundos la mordida y luego relajar la mandíbula. Realizando varias repeticiones al día de este mismo ejercicio logramos que la apertura de la mandíbula sea más fácil. - Para relajar la zona podemos realizar masajes tonificando la parte interna y externa de la boca. Si realizamos estiramientos en los mofletes durante unos segundos, logramos que se pierda un poco esa tensión. Cualquier tipo de masaje en la zona también nos ayudará a relajarnos.

- [Estos] ejercicios que se pueden hacer para relajar los músculos alrededor de la boca son muy sencillos: Sonreír exageradamente, hacer como que masticas un trozo de pan o goma de mascar haciendo movimientos muy exagerados y juntar los labios y echarlos hacia adelante como si fueras a dar un beso. - Se recomiendan hacerlos todos los días, por la mañana, y repetir cada ejercicio aproximadamente 5 veces. También se recomienda hacerlo frente un espejo para asegurar que se están haciendo correctamente. - Cuando practicas yoga facial, tu boca automáticamente estimula la producción de saliva como una forma de fortalecer sus defensas. La saliva ayuda a proteger contra la caries dental y fortalece el esmalte.

