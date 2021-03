Close

Bruno Mars se convierte en diseñador de moda gracias a Lacoste El artista de origen puertorriqueño ha diseñado una colección de inspiración deportiva para la famosa marca francesa del cocodrilo. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Imagen de la campaña de Bruno Mars para Lacoste/ Harper Smith Si hace unos meses conocíamos la noticia de que el cantante Bruno Mars lanzaba su propia marca de ron de alta gama bautizado Selva rey, ahora es su incursión en la moda lo que protagoniza los titulares antes de su actuación en la próxima gala de los premios Grammy. El polifacético artista de ascendencia puertorriqueña, de la mano de la marca deportiva Lacoste, ha utilizado el alter ego Ricky Regal para firmar esta colaboración de clara estética retro. «Inspirada en la pasión por la vida y con un toque emprendedor de rey Midas, la colección combina la personalidad enigmática y estilo singular de Bruno con el icónico espíritu deportivo premium de Lacoste», reza el comunicado de la firma de moda francesa. En la colección, perfecta para la primavera, encontramos camisas fluidas, conjuntos de chandal, bermudas de aire deportivo y camisetas con el famosos cocodrilo en tamaño XXL. También sandalias, grandes lentes de sol ¡y hasta calcetines! Todo en una paleta cromática que va desde el blanco hasta el verde oscuro pasando por el amarillo mostaza, rojo anaranjado y estampado tie-dye en tejidos lujosos como terciopelo, seda y algodón. Detalles como bandas laterales en los pantalones o las cremalleras blancas de los conjuntos deportivos, nos trasladan a un pasado con un toque funk en esta colección que también incluye algunas piezas para mujer y cuyas prendas oscilan entre los $90 y los $280. Ya disponible en lacoste.com En el vídeo presentación, Mars aparece luciendo la coleeción, incluyendo las gafas de estilo aviador, junto al también cantante Anderson .Paak, con quien han formado el grupo Silk Sonic y actuará en los Grammy el próximo domingo. No hay duda de que el artista se ha caracterizado siempre por tener une estilo muy definido y personal, combinando prendas de aire deportivo, como camisetas de baloncesto, zapatillas y gorras, con otras más formales como trajes entallados, camisas estampadas y sombreros. Desde hace un tiempo no faltan entre sus accesorios grandes joyas doradas que superpone. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lacoste la ha liado y le ha dado al chico las LLAVES", compartió Mars en redes. Parece que el intérprete de Marry You se ha divertido creando esta colorida colección para la firma de prestigio y eso se nota en el resultado.

