A sus 56 años Brooke Shields aparece topless en la nueva campaña de Jordache La actriz y modelo está causando sensación con las imágenes de esta campaña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se habla de Brooke Shields, sabemos que nos estamos refiriendo a una de las modelos más icónicas de todos los tiempos. Y aunque también se ha desempeñado como actriz, no es un secreto que sus diferentes campañas de moda, incluyendo la que hizo con Calvin Klein hace más de 40 años, son los proyectos que más recordamos. Ahora Shields vuelve a hacer de las suyas y de qué manera. Resulta que la modelo y actriz protagoniza la nueva campaña de la icónica marca de jeans Jordache y lo hace completamente topless. Si bien sus senos no están al descubierto, en una de las fotos, Shields aparece de espaldas llevando solo unos jeans de la nueva colección de primavera 2022 de la marca. "Es un honor tener mi edad y estar representada", dijo la artista en una entrevista con la revista People. "Siento la magnitud de esto aún más ahora. Hay un conocimiento que viene con la edad, y esto se siente menos como un trabajo y más como un privilegio". En dicha entrevista, la artista de 56 años, aseguro que se siente más orgullosa que nunca de su cuerpo y que no tuvo reparos al quitarse su top para tomarse las atrevidas fotos. Eso sí, se aseguró de pedir que las imágenes no recibieran retoques extremos. "Era importante que vieran que este es mi cuerpo de 56 años y batallar contra el retoque", dijo la también activista, quien además aparece en otras imágenes llevando diferentes modelo de jeans. 'Yo siempre digo, 'espero que lo mantengan real', y lo hicimos".

