Brooke Shields encabeza la primera campaña de sostenes de SKIMS, marca de Kim K, junto a Becky G y más famosas La actriz de 57 años posa espectacular en la ropa interior creada por Kim Kardashian y promociona los nuevos sujetadores que saldrán a la venta el 27 de septiembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El próximo 27 de septiembre llega la nueva colección de sujetadores de SKIMS, la marca de ropa moldeadora creada por Kim Kardashian. Por primera vez, la firma ha lanzando una campaña publicitaria para presentar sus sujetadores y ha contado con nada más y nada menos que con 50 mujeres muy diversas para promocionarlos. La magnate de la moda y la belleza ha recurrido a camareras de McDonald's, enfermeras, ejecutivas, mecánicas y también celebridades como la actriz Brooke Shields, de 57 años, quien encabeza un reparto estelar en el que también encontramos a la cantante de raíces mexicanas Becky G, de 25, la actriz Juliette Lewis, 49, la conductora Chelsea Handler, de 47, la cantante Cassie de 36 y la actriz Indya Moore, de 27. Brooke Shields campaña sostenes SKIMS Becky G Credit: SKIMS Shields, la más veterana del grupo, cuenta con amplia experiencia en el mundo de la moda, pues bien jovencita protagonizó una famosa campaña para Calvin Klein, y ha continuado modelando, incluso en topless, hasta la actualidad. "Estoy muy emocionada y honrada de estar en la primera campaña de sujetadores de SKIMS", escribió la intérprete en sus redes sociales acompañando varias imágenes en las que la vemos posando en lencería. "Puedo decir honestamente que estos brasieres son [una prenda] en la que todas podemos sentirnos seguras de nosotras mismas y cómodas". Sobre cómo es el cuerpo perfecto, la actriz contestó con cara de circunstancias "¡el de la mujer de mi exmarido!". Shield sestuvo casada con el tenista Andre Agassi, quien tiene como esposa a la también tenista Steffi Graf. Brooke Shields campaña sostenes SKIMS Becky G Credit: Instagram Brooke Shields En las atípicas modelos podemos apreciar los diseños Naked, No Show, Weightless, Fits Everybody, Cotton Jersey, Cotton Logo y Ultra Fine Mesh, en los característicos tonos neutros de la firma. Disponibles en tallas de la 32 a la 44 con copas de la A hasta la F, la marca de Kardashian afirma que ahora entre sus productos "hay un sujetador para cada tipo de busto", aunque en el pasado se ha enfrentado a críticas porque algunas de sus piezas no estaban realmente diseñadas para todo el mundo. Por ejemplo, su propia hermana Khloé Kardashian le pidió que agrandase la zona íntima de sus bodies, demasiado estrecha para ella. Hasta el momento, SKIMS contaba con bralettes, pero esta nueva línea combina la comodidad de estos, con la forma y la sujeción de un sujetador de aro. Brooke Shields campaña sostenes SKIMS Becky G Credit: Instagram Becky G "Me encanta que SKIMS esté dedicada a la diversidad y a celebrar nuestros cuerpos en lugar de esconderlos"; anotó Becky G en un comunicado de prensa. En sus redes sociales compartió varias imágenes con distintos modelos de ropa interior y afirmó "Como me gusta decir, muéstralo, no lo escondas". Brooke Shields campaña sostenes SKIMS Becky G Credit: Instagram Chelsea Handler Por su parte, la cómica Chelsea Handler ha reconocido que aunque ahora se siente cómoda desnuda le costó mucho aprender a amar su cuerpo. "Me daba vergüenza los grandes que eran mis senos, me ponía precinto para ir a la escuela", confesó en su cuenta de Instagram. "Me tomó llegar a los 40 para realmente comprender que mis tetas son increíbles". Brooke Shields campaña sostenes SKIMS Becky G Credit: Instagram Juliette Lewis La actriz Juliette Lewis afirma en un video que ama tener "los pechos pequeños, casi como un chico a veces", presumir músculo y lucir atuendos deportivos. Indya Moore es una actriz y activista trans, de raíces puertorriqueñas y dominicanas, que posando en sujetador comentó "siento como si fueran dos bolas de helado" sobre sus pechos luciendo SKIMS. Kim Kardashian ha compartido los videos promocionales en los que las estrellas aparecen posando en ropa interior, hablando sobre lo que les hace sentir seguras de sí mismas a la vez que realizan diferentes movimientos, desde poses de yoga a bailes, demostrando la comodidad de las prendas y afirmando "todo el mundo lleva SKIMS". No es la primera vez que cuenta con estrellas para promocionar su marca. Rosalía y las supermodelos, antiguos ángeles de Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Heidi Klum y Tyra Banks, también han modelado SKIMS. En un comunicado de la marca afirman que además han reclutado a 50 mujeres anónimas para "enfatizar la dedicación de la marca a proporcionar diseños atemporales a mujeres de diferentes estilos de vida y bagaje cultural". Kardashian ganó 2 millones de dólares en dos minutos cuando lanzó su marca en 2019, gracias a sus prendas moldeadoras y fajas. Desde entonces, han ampliado su catálogo con diferentes categorías como prendas para estar en casa o ropa de baño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colección de 15 diferentes estilos saldrá a la venta el próximo 27 de septiembre, con precios que oscilan entre los $36 y $58 según del modelo. Pero habrá que estar atentas porque ¡seguro que vuelan!

