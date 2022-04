Brooke Shields y su hija protagonizan una enternecedora campaña de Victoria's Secret La mítica actriz y su hija Grier de 15 años, posan juntas en la campaña del Día de la Madre de la firma de lencería. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hija de tigre, pintita. La mítica actriz Brooke Shields es una de las protagonistas de la última campaña de Victoria's Secret para el día de la madre, entre otras celebridades. La también modelo posa con su hija más joven, Grier Henchy, de 15 años, y ha compartido en Instagram un video del comercial en el que hemos visto mucho amor. "Ser capaz de rodar esta campaña con mi hija y mostrar la belleza de nuestra relación ha sido un sueño hecho realidad", escribió la actriz. En el emotivo video vemos a Shields llorando de emoción diciéndole a su hija "No creo que regatease el sentir el dolor de amarte tanto porque duele todo el tiempo". Las modelos Hari Nef, Lais Ribeiro, Chanel Iman, Paloma Elsesser, y la también cantante Yumi Nu, son otras de las protagonistas de la campaña, titulada Real Love (Amor real), junto a sus madres, hermanas o hijos. "Estar entre esas mujeres tan dinámicas y sus familias y representar el compromiso de la marca de celebrar a todas las mujeres es un verdadero honor", añadió. El video de la campaña es un homenaje a todas las madres y en él podemos escuchar emotivas frases como "Mi madre siempre consigue que las cosas salgan para mí. Yo quiero hacer eso por mis hijas", "Gracias por hacerme sentir protegida" o "Gracias por siempre creer en mí, ya sé que suena simple". La firma de lencería se sigue alejando así de la imagen superficial que se labró durante años con la celebración de su famoso desfile y que ha estado trabajando con el nombramiento de diferentes embajadoras de tallas más grandes que los habituales ángeles, o que representan a minorías, como la puertorriqueña Sofía Jirau, primera modelo con síndrome de Down en trabajar para la marca. En una entrevista con la revista InStyle, la protagonista de La laguna azul compartió sobre la sesión "Fue muy emotivo y fue como si estuviera viendo crecer a mi bebé delante de mis ojos". También comentó que Grier está preparándose para emprender carrera como modelo y "tiene una buena cabeza sobre los hombros". Sobre su futuro en el modelaje Shields espera que siga "participando en campañas inspiradoras como esta que empodera el amor que las mujeres se tienen unas a otras". La también activista, quien saltó a la fama muy joven y fue la estrella de una polémica campaña de Calvin Klein con solo 15 años, espera que su hija comprenda que "la verdadera belleza deriva de amarte a ti mismo y a los demás. Para ella, participar en proyectos de modelaje que abracen a las mujeres desde tantos ángulos de sus vidas es un verdadero regalo en esta industria". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de 56 años está más activa que nunca, y hace poco la vimos posando en topless en una campaña de jeans. Grier ha heredado las icónicas cejas de su madre así que no es de extrañar que tenga sus mismas aspiraciones en cuanto a ser modelo. Además de Grier, Shields comparte otra hija, Rowan, a quien hace unos meses vimos usando un vestido de su progenitora, con Chris Henchy con quien se casó en 2001. La colección del Día de la Madre estará disponible en las tiendas y en la web de la marca a partir del 19 de abril, pero ya puedes echarle un vistazo para elegir tus piezas favoritas.

