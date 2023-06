¡Llega el momento de brillar como una diosa! Consigue un glow impecable con un bronceador stick Fáciles de usar y llevar en la bolsa, los bronceadores en stick se convertirán en tu aliado perfecto este verano pues aún sin maquillaje, te darán un efecto "buena cara" al instante. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llega de nuevo ese momento del año en el que las horas de sol se prolongas, suben las temperaturas, mostramos más piel y todas deseamos vernos como sirenas al borde del mar, con nuestra piel reflejando un brillo dorado aunque no hayamos recibido una gota de luz natural en la cara durante días. Pues es posible parecer una diosa griega del Olimpo sin exponerte a los dañinos efectos del astro rey. ¿Cómo? Con los bronceadores. Este gran aliado de belleza, cuya máxima representante es la mismísima Jennifer López, quien no podría vivir sin él, tiene un efecto buena cara inmediato. No solo nos ayuda a dar forma al rostro, si lo aplicamos en las zonas bajas siguiendo una técnica de contouring, sino que es capaz de devolverle la vida a la piel, nos hace parecer más jóvenes, alegres, saludables y glamorosas llevando La Luz y el brillo a los ángulos correctos de nuestro cuerpo entero. ¡Incluso sin base de maquillaje! Bronzer stick tendencia maquillaje bronceador Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic De entre todos los formatos disponibles en el mercado: polvo, gel, polvos sueltos… el stick es quizá el más sencillo de utilizar incluso para las novatas que quieren comenzar a usar un bronceador pero o saben por dónde comenzar. Además, es muy cómodo para aplicar sin mancharte y fácil de llevar en el bolso. Nuestros favoritos del momento Bronzer stick tendencia maquillaje bronceador Credit: Cortesía Este nuevo stick no grasiento promete larga duración y su brillo crea la ilusión perfecta de que acabas de regresar de unas vacaciones. Está enriquecido con micro perlas super unas que reflejan La Luz, para darte una luminosidad natural que no es tan obvia como la que deja la purpurina. Además, su fórmula vegana hidrata y te cuida. Dewy Stix Body, en Suncatcher, de Ciaté London. $26. ciatelondon.com Bronzer stick tendencia maquillaje bronceador Credit: Cortesia Con base de agua, este novedoso stick se funde sobre tu piel consiguiendo mimetizarse con tu rostro, sin dejar rastros anaranjados o líneas que evidencien su presencia. Incluye agua de coco para lograr un brillo extra y está disponible en cuatro tonos para que cada piel encuentre el suyo. Water Bronzer, en Amber, de Undone Beauty. $10. undone-beauty.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bronzer stick tendencia maquillaje bronceador Credit: Cortesía Amarás este stick formulado casi 100% con ingredientes de origen natural, que te dará un aspecto como besado por el sol. Su fórmula ligera se extiende con facilidad, contiene extractos de algas y colágeno de origen vegetal y está empaquetado sin plásticos, por lo que e bueno para tu piel y para el planeta. Oceanly Bronzer Stick, de Attitude. $30. attitudeliving.com Y tú, ¿qué tipo de bronceador prefieres y por qué?

