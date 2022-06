Nuevos bronceadores para lucir un rostro como besado por el sol, sea cual sea tu tono de piel Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bronceadores nuevo 2022 Credit: Lorado/ Getty Images Ningún producto de maquillaje grita verano como un buen bronceador. En polvo, stick, suero o crema, prueba estas novedosas fórmulas que dejarán tu rostro radiante como una diosa. Empezar galería Un solo paso Bronceadores nuevo 2022 Credit: Cortesía Inspirado por su larga trayectoria en el maquillaje el artista Mario Dedivanovic pensó en un producto para ahorrar tiempo. El resultado, este bálsamo cremoso con color que cumple varias funciones: empareja el tono, difumina las imperfecciones, sirve de bronceador y cuida tu rostro con un cóctel de vitaminas y ácidos grasos. SoftSculpt Transforming Skin Enhancer, de Makeup by Mario. $30. sephora.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Práctico y portátil Bronceadores nuevo 2022 Credit: Cortesía No importa que vayas a la carrera, con este stick sólido aplicarte el bronceador nunca fue tan fácil. Tan solo deslízalo por tu rostro, difumina y empieza a brillar. Con extractos de fruta y antioxidantes que protegen tu rostro a la vez que te dan ese look saludable y natural. On-The-Glow Bronze, de Pixi. $18. pixibeauty.com 2 de 8 Ver Todo Brillo divino Bronceadores nuevo 2022 Credit: Cortesía Esta edición limitada XXL combina polvos bronceadores y brillantes para darle a tu rostro y cuerpo una luminosidad multidimensional de alto impacto. Toast'd Swirl Bronze Shimmer Powder, en Pecan Swiller, de Fenty Beauty. $42. fentybeauty.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Favorito de las celebs Bronceadores nuevo 2022 Credit: Cortesía Más de 10.000 personas estaban en la lista de espera para comprar el primer bronceador en crema de la marca después de que varias famosas lo lucieran en la gala del Met. Además de darle un brillo saludable a tu rostro, cuida tu piel con ácido hialurónico y vitamina D. Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer, de Charlotte Tilbury. $56.charlottetilbury.com 4 de 8 Ver Todo Éxito viral Bronceadores nuevo 2022 Credit: Cortesía Hasta el momento, los videos en TikTok e Instagram mostrando este suero bronceador, cuentan con más de 22 millones de visitas. Una fórmula ligera que broncea al instante, y que se puede usar antes o después del maquillaje, solo o mezclado con otros productos gracias a su aplicador con gotero. Contiene cupuaçu, ácido hialurónico y vitamina C. Brazilian glow Bronzing Serum, de Ciaté London. $25. nordstrom.com 5 de 8 Ver Todo Larga duración Bronceadores nuevo 2022 Credit: Cortesía Repitiendo la exitosa fórmula de su base de maquillaje, ahora llega el bronceador en polvo de larga duración y acabado mate que resiste al calor, al sudor y al agua. Un moreno suave y natural que dura hasta 24 horas. Infallible Soft Matte Bronzer, de L'Oréal Paris. $12.32. amazon.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Más sostenible Bronceadores nuevo 2022 Credit: Cortesía Esta fórmula en crema se transforma en polvo al aplicarla, dejando un rostro cálido con una luminosidad muy natural. Con turmalina y cuarzo que difuminan las imperfecciones; aceite de rosa que devuelve la vitalidad a la piel y vitaminas C y E, que proporcionan protección antioxidante. Además, viene en un envase sostenible y se puede recargar. Solar Infusion Soft-Focus Cream Bronzer, de Rose Inc. $36. roseinc.com 7 de 8 Ver Todo Acabado mate Bronceadores nuevo 2022 Credit: Cortesía Puedes usar este polvo compacto para crear el contorno del rostro, como bronceador o para darle un tono más cálido a todo tu rostro. Su fórmula duradera tiene un acabado mate aterciopelado. Pressed Bronzing Powder, en Tequila Tan, de Kylie Cosmetics. $18. kyliecosmetics.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Nuevos bronceadores para lucir un rostro como besado por el sol, sea cual sea tu tono de piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.