Britney Spears se hace nuevos tatuajes y uno de ellos es ¡una serpiente en la espalda! La artista había recordado en los últimos días su famosa actuación de 2001 con una serpiente sobre los hombros y ahora ha decidido inmortalizar al animal en su piel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Britney Spears nuevos tatuajes Credit: Kevin Mazur/WireImage Britney Spears es ahora la chica del tatuaje de serpiente. La artista, quien ha estado muy activa en las redes sociales, parece haber rememorado su actuación en los premios MTV VMAs de 2001, donde apareció en el escenario con una gran pitón sobre los hombros, y ha querido inmortalizar al animal sobre su piel. "Mi nuevo tatuaje de serpiente, chicos. Estoy tan emocionada", dijo en un video que compartió en su cuenta de Instagram. El animal, de color rojo, descansa ahora en la parte baja de su espalda, sobre un tatuaje anterior de un hada. Britney Spears nuevos tatuajes Credit: Instagram La cantante de Toxic también decoró su cuerpo con otros diseños, una estrella roja en su antebrazo y unos puntos en el dedo de su alianza, donde ya no luce su anillo de casada después de anunciar en agosto que su matrimonio con Sam Asghari llegaba a su fin después de 14 meses. Britney Spears nuevos tatuajes Britney Spears nuevos tatuajes Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Con un cropped top de flores de hombros caídos en color amarillo, y un short de mezclilla blanco, la intérprete ha disfrutado de unos días en México, donde ha paseado a caballo en topless, realizado numerosas coreografías en sensuales atuendos para sus seguidores en las redes y lanzado profundos mensajes sobre las relaciones, posiblemente como reflexión tras su ruptura. Un comportamiento que preocupa a muchos de sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente Spears se preguntaba en la red conocida antes como Twitter, qué habría sido del reptil albino con el que cantó I'm a slave 4 U en la gala celebrada en Nueva York, y sus dudas fueron despejadas pues horas después compartió "Actualización sobre la serpiente: está viva y bien. ¡Se llama Banana!". Un momento que quedará en la historia de la música y ahora también en la piel de la cantante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Britney Spears se hace nuevos tatuajes y uno de ellos es ¡una serpiente en la espalda!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.