Britney Spears estrena nuevo look y ella misma se lo hizo La cantante tenía una poderosa razón para hacerse el cambio de look. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante esta cuarentena a muchas no nos quedó más aprender a hacerlos la manicura, un facial y hasta secarnos el pelo. Y es que lo que por parecía cosa de pocas semanas se convirtió en algo de varios meses. Y es que la verdad no poder ir al salón de belleza sí que se nos ha hecho difícil y si eso es a nosotras, ya se imaginarán a las famosas, a quienes les encanta cambiar de imagen a cada, ya sea cortándose el pelo o cambiándolo de color. Lamentablemente este año esos cambios muchas no los han podido hacer tal y como han querido. Pero la verdad es que otras, como Esmeralda Pimentel que se cortó su larga cabellera ella misma, sí se han animado a hacerse lo que necesitan. Otra que tampoco pudo esperar a su peluquera, fue Britney Spears. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que la cantante decidió hacerse el flequillo en casa y compartió el resultado con sus más de 24 millones de seguidores en Instagram. “Lo hice” escribió junto a una foto que publicó en dicha red social. “Finalmente me corté los flequillos”. Recordemos que cuando la cantante se hizo superpopular con su tema Baby One More Time, llevaba flequillos y la verdad se veía muy bien con ellos. De hecho, tal y como hace unos meses dijo en una publicación, llevarlos le daba más seguridad y la hacía sentir más cómoda. “Yo se que necesito flequillos”, publicó hace unos meses la artista. ” La última vez que tuve flequillos fue en tercer grado y lo recuerdo como si fuera ayer. Era algo muy grande para mi dejarme la frente al descubierto. En el sur solo personas bonitas podían hacer eso y yo nunca me sentí lo suficientemente bonita”.

