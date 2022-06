¡Viva la novia! Todos los detalles del look nupcial de Britney Spears La cantante deslumbró en un sencillo vestido diseñado por Donatella Versace y el maquillaje, obra de Charlotte Tilbury, resaltaba su belleza natural. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Britney Spears ya es una mujer casada! El jueves la cantante y Sam Asghari se dieron el sí quiero en una íntima ceremonia en su casa de Thousand Oaks, en California. Conocida por su estilo sexy y atrevido, amante del brillo, los cropped tops y las minifaldas, la intérprete no podía haber elegido mejor a su diseñadora para tan feliz ocasión, y es que la encargada de vestirla de novia no ha sido otra que Donatella Versace. La firma italiana es famosa por su interpretación de la feminidad con siluetas ajustadas, cortes atrevidos, aberturas indiscretas y los diseños recargados y excesivos pero en esta ocasión, nada más lejos del traje nupcial. La cantante de Toxic dijo "sí quiero" enfundada en un sencillo vestido blanco entallado de hombros caídos, falda recta con gran abertura y larguísima cola que combinó con un velo liso con borde satinado, guantes cortos de rejilla bordados con abalorios y perlas, una gargantilla y zapatos blancos de punta con plataforma y tacón. La hermana del fallecido Gianni Versace, creador de este imperio de moda, fue vista llegando a la ceremonia y le preguntaron sobre el encargo, a lo que Versace se limitó a contestar "crear el vestido ha sido muy divertido, muy emotivo" según reporta Access Hollywood. Y añadió "Les deseo lo mejor, son increíbles juntos. Estoy muy feliz por ellos". Con el cabello semirrecogido, la novia -quien hace apenas un mes anunció la pérdida del bebé que esperaba- lució radiante con un maquillaje muy natural, diseñado por la propia Britney junto a Charlotte Tilbury y ejecutado por su sobrina, la artista Sofia Tilbury. "Britney es la reina del pop, un icono de nuestro tiempo que nos ha inspirado y empedrado con su alegría y energía positiva", dijo Tilbury en un comunicado. "Tiene los ojos castas más hermosos. Queríamos crear un look atemporal y radiante que complementara y resaltase sus cuatro vestidos Versace, diseñador por mi talentosa amiga Donatella". Detalles Britney Spears novia Credit: Charlotte Tilbury Con la piel muy trabajada e impecable, Tilbury apostó por un suave ahumado en tono melocotón en los ojos, mejillas iluminadas y un labial rosado mate. Incluso tuvieron el detalle de decorar la paleta de sombras Super Nude Easy con la frase Mrs. Asghari, así como uno de los labiales, en color Pillow Talk, mientras que en otro se podía leer "Bridal Britney". Un look de belleza que funcionó tanto para la ceremonia diurna como para la noche festiva en la que disfrutó de la pista de baile con famosos invitados como Madonna, Drew Barrymore o Paris Hilton. Detalles Britney Spears novia Credit: Charlotte Tilbury Además del clásico look de novia, Versace creó a la medida de Spears otros tres trajes que presumió durante la recepción: un minivestido estilo blazer de color negro, un traje rojo de flecos y un último atuendo bicolor. El novio contrajo nupcias con un clásico tuxedo que después cambió por un traje azul marino y una camiseta en la que leía "Britney & Sam". Detalles Britney Spears novia Credit: Franco Origlia/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Donatella y Britney han sido amigas por años. En 2008 la princesa del pop vistió dos deslumbrantes diseños de la casa italiana durante los premios MTV VMA's de 2008 y en 2002, la cantante estuvo en primera fila de uno de los desfiles de la firma, con un inolvidable maxivestido multicolor con brillos. Además, Versace fue una de las celebridades que más celebraron públicamente el fin de la tutela legal de Spears.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Viva la novia! Todos los detalles del look nupcial de Britney Spears

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.