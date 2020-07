Briggitte Bozzo se somete a una cirugía de reducción de mamas a sus 18 años La hija de Maritza Rodríguez en la exitosa telenovela de Telemundo Silvana sin lana pasó por el quirófano para disminuir el tamaño de sus mamas debido a problemas de salud. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Briggitte Bozzo, quien interpretó a la hija de la retirada actriz colombiana Maritza Rodríguez –hoy Sarah Mintz– en la exitosa telenovela de Telemundo Silvana sin lana (2016), tuvo que pasar recientemente por el quirófano en plena pandemia del coronavirus. La joven de 18 años dio a conocer este martes a través de sus redes sociales que le realizaron una cirugía de reducción de mamas debido a que estaba teniendo problemas de salud ocasionados por el desproporcionado tamaño de sus senos. Image zoom Briggitte Bozzo, antes y ahora Telemundo; Instagram Briggitte Bozzo "Me hicieron una reducción de busto porque me estaba causando una escoliosis y me estaba lastimando mucho la espalda, entonces me tuvieron que hacer una reducción", explicó la talentosa actriz a través de una serie de vídeos que publicó en Instagram Stories. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cirugía a la que se sometió la inolvidable ‘Lupita’ de Silvana sin lana duró 5 horas y, aunque no hubo ninguna complicación, lo difícil viene ahora con la recuperación. "Todavía me siento débil, mejor que los primeros días sí. Perdí mucha sangre en la cirugía y por eso he tenido la presión baja y cosas así", detalló la joven, quien de niña también participó en otras exitosas telenovelas como Abismo de pasión, Corazón valiente y Quiero amarte. La actriz, que tiene por delante un largo proceso de recuperación, cuenta con la mejor enfermera que pudiera tener: su mamá, quien no se despega de ella ni un solo momento. "Ya me siento un poco mejor y la verdad mi mamá me ha cuidado muy bien", aseguró Briggitte, quien tiene más de 700 mil seguidores en Instagram.

