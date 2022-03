Actriz de Bridgerton revela: "me desgarré el hombro" por usar corsé ¡Ya llega la segunda temporada de la sensual serie! ¿Te arriesgarías para lograr una cinturita de avispa? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bridgerton Nueva Temporada Credit: Cortesía de Netflix/Liam Daniel La serie Bridgerton (Netflix) ha sido un éxito a nivel mundial. Cuando se estrenó en el 2020, todas quedamos enamoradas de los galanes guapos, la historia de amor y, por supuesto, la moda exquisita de época. En sólo días se estrena la segunda temporada y ya nos estamos enterando de los detalles tras bastidores. Aunque la mayoría de los personajes que conocimos en la primera temporada siguen en la serie, esta tratará la vida romántica del hermano de nuestra querida Daphne Bridgerton, Anthony. Aunque conocimos al hermano mayor como un obstáculo en la relación entre Daphne y el duque, ahora lo veremos buscando su propia media naranja y envuelto en un triángulo amoroso. Bridgerton Nueva Temporada Credit: Cortesía de Netflix/Liam Daniel Una de sus pretendientes es Kate Sharma, interpretada por la actriz de raíces hindú, Simone Ashley. En una entrevista con Glamour U.K., reveló que tuvo muchos problemas con los corsés característicos de la serie, y de hecho se desgarró el hombro. "Tuve mucho dolor con el corsé. ¡Creo que me desgarré el hombro en un momento!" Debido a que la ropa era tan restrictiva, necesitaba ayuda con todo, "porque cuando estás en un corsé, ni puedes ponerte los zapatos". Bridgerton Nueva Temporada Credit: Cortesía de Netflix/Liam Daniel Incluso, reveló que tuvo que disminuir su dieta durante su uso por una razón desagradable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Comí una porción masiva de salmón para tener energía y ahí fue cuando tuve que vomitar, básicamente porque estaba usando el corsé", explicó. "Me di cuenta de que cuando usas el corsé, simplemente no comes. Cambia tu cuerpo. Tuve una cintura más pequeña momentáneamente. Luego, en el momento en que dejas de usarlo, vuelves a ser como es tu cuerpo". Bridgerton Nueva Temporada Credit: Cortesía de Netflix/Liam Daniel La segunda temporada de Bridgerton llega a Netflix el viernes 25 de marzo. ¡Estamos seguras de que todo el esfuerzo dio sus frutos!

