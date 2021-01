Close

Diseños de primavera que podrían estar en el armario de las protagonistas de Bridgerton Por Pilar Sopeséns Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Cortesía Netflix La popularidad de la serie Bridgerton (Netflix) se ha hecho notar hasta en las pasarelas. Huyendo de la moda cómoda y deportiva impuesta por la pandemia, en las colecciones de primavera hemos visto una tendencia mucho más lujosa. Inspirado en las novelas de Julia Quinn y ambientado en la Inglaterra de 1813, el show está plagado de vestidos de corte imperio, colores como el marfil y los tonos pastel, capas de tul, ostentosos tocados y bordados de pedrería. Aunque el drama no refleja el vestuario real de la época, ¿a quién no le gustaría sentirse como un miembro de la alta sociedad británica? Empezar galería ERDEM Image zoom Credit: Cortesía Realmente este modelo de escote redondeado, corte imperio y estampado floral sobre un tono amarillo pastel podría estar sacado de un cuadro de la Inglaterra del siglo XIX. El cabello recogido al estilo griego y las perlas eran muy propios de esa época. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio RODARTE Image zoom Credit: Cortesía Las hermanas y directoras creativas de la casa, Kate y Laura Mulleavy han creado una colección muy romántica llena de vestidos etéreos con estampados florales o en este caso, completamente de tul, con guantes y calzado a juego. Diseños también protagonizados por llamativos tocados que darían mucho que hablar en las fiestas de la alta sociedad de entonces. 2 de 10 Applications Ver Todo BADGLEY MISCHKA Image zoom Credit: Cortesía Este vestido azul con escote palabra de honor, mangas voluminosas y caída recta, podría ser perfecto para la matriarca de los Featherington, Portia, que en la serie luce colores más oscuros y siluetas más entalladas que el resto de personajes. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio JENNY PACKHAM Image zoom Credit: Cortesía Aunque el tul y los bordados florales no corresponden con la época en la que se desarrolla la trama de Bridgerton, la responsable de vestuario de la serie, Ellen Mirojnickn y su equipo, tuvieron libertad para experimentar y crear mayor contraste entre los personajes. por ejemplo, las hermanas Featherington lucen vestidos con profusos bordados y adornos florales. Este romántico traje de Packham sin duda sería un sueño para cualquiera de los personajes. 4 de 10 Applications Ver Todo ZIMMERMANN Image zoom Credit: Cortesia Los cuellos cerrados y las mangas largas eran características habituales en los vestidos de las damas británicas, no tanto por pudor, sino para evitar la luz del sol, ya que la moda era lucir la piel pálida. 5 de 10 Applications Ver Todo MOSCHINO Image zoom Credit: Cortesía En la colección de primavera 2021 de la casa italiana, los tonos oro, azul y rosa pastel fueron absolutos protagonistas. Este diseño de escote corazón, voluminosa falda de tul y guantes largos con vuelos, podría perfectamente ser la elección de Daphne Bridgerton para su próximo baile de gala. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio MIU MIU Image zoom Credit: Cortesía Con una largura impensable a comienzos del siglo XIX, este vestido reúne sin embargo muchas de las características del vestuario de la serie: un corte sencillo y elegante, colores pastel, un aire dulce y aniñado y detalles muy femeninos, como el lazo o la pedrería del cuerpo. 7 de 10 Applications Ver Todo FENDI Image zoom Credit: Cortesía Los guantes, el tejido de rejilla y el tul bordado son elementos que están presentes en la mayor parte de los diseños del show, confeccionado en su totalidad por el equipo de vestuario. Este modelo de Fendi podría ser un acercamiento moderno, con una silueta recta y estilizada, en colores que contrastan. 8 de 10 Applications Ver Todo VALENTINO Image zoom Credit: Cortesía Aunque la moda de 1813 se inspiraba en la época griega, con diseños tipo túnica, sencillos y en colores pálidos, las vestuaristas de Bridgerton le han inyectado color y flores a algunos de los personajes. Este minivestido de guipur en tonos amarillos y rosas podría estar en el clóset actual de las hermanas Featherington. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio CHRISTIAN SIRIANO Image zoom Credit: Cortesía Este diseño digno de una reina con voluminosas mangas y llamativa cola, sentaría como un guante a la extravagante reina Charlotte, a quien además de gustarle las pelucas, las joyas y la moda inspirada en la corte francesa, le encantaba estar al tanto de los cotilleos de la vida social londinense de la época. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

