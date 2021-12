Cinco tips esenciales de la rutina de belleza de Brianda Lizárraga La joven cantante quien lanzó su reciente álbum nos compartió algunos de sus secretos ¡No te los pierdas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brianda Lizárraga Credit: IG/Brianda Lizárraga/Misael Quintana Desde muy joven, la cantante Brianda Lizárraga tiene "madrinas" que le aconsejan muy bien qué le conviene y qué no en temas de cuidados de belleza. Este año, ella fue una de nuestras madrinas de belleza, compartiendo todos sus mejores tips como parte de nuestra edición de octubre. Aquí nos cuenta todo lo que ha aprendido en casa y con sus amigas: Labial esencial [Un producto imprescindible] para mi mamá definitivamente es el labial. De verdad, no es broma, no puede salir de la casa sin él. Aunque no se maquille, siempre se pone por lo menos brillo labial. Aroma divina Para mi abuelita, el producto imprescindible es el perfume. Le gusta oler rico. También para ella podría decir que el labial nunca puede faltar. Tez protegida Siempre me desmaquillo antes de dormir. En mi casa, con mi mamá y también con mis abuelas, dormirme con maquillaje es un delito. Sé que puede dar flojera y también que lo he aprendido a las malas, pero nos toma menos de cinco minutos y es un respiro para nuestra cara. Brianda Lizárraga Credit: IG/Brianda Lizárraga/Misael Quintana SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hidratación total Desde que iba a la escuela en las mañanas me pongo crema en todo el cuerpo y tomo mucha agua durante el día. Hay que hidratar la piel por fuera y por dentro. Eco chic Actualmente estoy probando Elaluz, que es una marca de maquillaje y cuidados de la piel cruelty free y vegana creada por Camila Coelho. Ya más adelante les contaré qué tal.

