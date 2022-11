¡Brenda Kellerman comparte su increíble cambio físico en Mira Quién Baila! La participante en el show de baile dejó a sus seguidores boquiabiertos al mostrar su transformación fruto de horas de ensayos ¡y mucho sudar! "Estoy bajando de peso". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con Mira Quién Baila en su punto más álgido (¡y lo que queda!), sus participantes ya empiezan a notar el pesar de los ensayos, los dolores musculares y, por qué no decirlo, sus cambios físicos. Lo que se traduce en una notable bajada de peso en la mayoría de los casos. Brenda Kellerman, una de las candidatas favoritas cada semana, se mostró desde los ensayos, agotada, sudando y también luciendo como nunca. Aunque la feliz mamá siempre ha gozado de un cuerpo escultural, el constante ejercicio de estas semanas ha marcado aún más sus músculos y la ha hecho perder unas cuantas libras. "De aquí puede salir un juguito sabroso, ando en mis caldos, en serio. Estoy sudando, nunca había sudado tanto, pero está padre porque estoy bajando de peso", expresó coqueta. Las imágenes hablan por sí solas. ¡Brenda baila y además luce espectacular! La mujer de Ferdinando Valencia, otro de los participantes en MQB, está en boca de todos no solo por su alegría y belleza, sino por su sensibilidad en la pista al interpretar sus coreografías. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus bailes siempre llegan, aunque fue el dedicado a su pequeño en el cielo, Dante, bajo el tema "Abrázame muy fuerte", con el que conmocionó a todo el mundo, público, jurado, presentadores y, por supuesto, su pareja. "Vamos a seguir para adelante y con más fuerza y ganas, mi Dante te extrañamos, sigue brillando", le expresó a su pequeñín. Ella lo está haciendo en cada puesta en escena. ¡Felicidades!

